Leavitt destaca mejoras en la economía de Estados Unidos: Bajaron precios de medicinas y rentas

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca habló frente a los medios este miércoles.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, aseguró que las cifras indican mejora económica y del empleo en Estados Unidos, así lo destacó en conferencia de prensa de hoy miércoles 18 febrero de 2026.

Además destacó que también están bajando los costos de las rentas y de las medicinas.

"Estamos viendo señales prometedoras todos los días de que 2026 será un año de éxito récord para el pueblo estadounidense, tal como el presidente Trump les prometió", destacó Leavitt.

Durante su reunión con medios también anunció que el presidente Donald Trump estará encabezando una reunión para recaudar fondos para Gaza.

"Mañana, el presidente Trump será anfitrión de una reunión en el Instituto de Paz Donald J. Trump, donde anunciará que los estados miembros han prometido más de 5 mil millones de dólares para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza, y también han comprometido miles de efectivos a la fuerza internacional de estabilización y a la policía local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes", dijo la vocera.

En su mensaje de este miércoles, Leavitt habló sobre Irán.

"El presidente Trump siempre ha sido muy claro en que con respecto a Irán, o cualquier país del mundo, la diplomacia es siempre su primera opción, y que Irán haría muy bien en llegar a un acuerdo con el presidente Trump", aseguró.

Noticia en desarrrollo...

