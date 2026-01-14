Groenlandia

Dinamarca y EE UU acuerdan abordar "discrepancias" sobre futuro de Groenlandia

No es "absolutamente necesario" que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, aseguró el ministro danés.

Video Groenlandia solicita oficialmente ser parte de la Concacaf

Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las "discrepancias" entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El vicepresidente JD Vance recibió al ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Washington este miércoles 14 de enero para hablar sobre el futuro de Groenlandia.

En ese sentido el ministro danés dijo que "No es 'absolutamente necesario' que Estados Unidos se apodere de Groenlandia".

Esto en medio de que Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, que a su vez es aliado de la OTAN, está en el centro de una una polémica geopolítica mientras el presidente Donald Trump insiste en que quiere poseer la isla, a lo que los residentes de su capital, Nuuk, sostienen que no está en venta. Por lo que la Casa Blanca no ha descartado tomar la isla ártica por la fuerza.

¿Cuál es la posición de Groenlandia ante petición de Trump de anexar a la isla a EE UU?

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante una conferencia de prensa en la capital danesa, Copenhague, afirmó que, “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la Unión Europea”.

Ante ello, más tarde, Trump respondió: “No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada sobre él. Pero eso va a ser un gran problema para él”.

A decir de expertos, Groenlandia es estratégicamente importante porque, a medida que el cambio climático causa el deshielo, se abre la posibilidad de rutas comerciales más cortas hacia Asia. Eso podría facilitar también la extracción y el transporte de depósitos no explotados de minerales críticos necesarios para computadoras y teléfonos.

Trump señaló en una publicación de este miércoles que Groenlandia es “vital” para el programa de defensa de misiles Golden Dome de Estados Unidos. También ha dicho que quiere la isla para ampliar la seguridad de Estados y citó lo que él dice que es la amenaza de los barcos rusos y chinos como una razón para controlarla.

