Noticias ¿Irán lanza advertencia a Estados Unidos? Le recuerdan a Trump ataque a base militar en Catar Asesor del líder iraní envió mensaje a Donald Trump y le recordó el ataque a base en Catar

Autoridades de Irán enviaron hoy 14 de enero de 2026 un mensaje a Donald Trump, recordándole el ataque en una base aérea militar en Catar, en el marco de las declaraciones del presidente de Estados Unidos por las manifestaciones en el país de Medio Oriente.

Donald Trump recién escribió en su cuenta de Truth social sobre las manifestaciones en Irán y pidió a los participantes mantener las protestas, mientras aseguró que “la ayuda va en camino”.

Donald Trump ha insistido en que las movilizaciones en Irán son justificadas, mientras las ha alentado a seguir.

Las protestas en Irán se han replicado en varios países, como en Alemania, donde manifestantes se han acercado a sedes diplomáticas para intentar cambiar la bandera.

Este miércoles, la agencia de noticia AFP recogió un mensaje de Ali Shamkhani, asesor del del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en el cual le recuerda a Trump el ataque a una base aérea militar en Catar.

EL 23 de junio de 2025 Irán lanzó misiles contra una base aérea militar de Estados Unidos en Catar, y aunque fueron interceptados y no causaron grandes daños, sí cerró el espacio aéreo.