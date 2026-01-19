Martin Luther King Day Gobierno de Trump | Cómo el clima político ha revivido las marchas en el día de Martin Luther King Jr. La gestión de la administración Trump ha hecho que muchos retomen la costumbre de marchar en defensa de los derechos civiles en el festivo federal de Martin Luther King Jr.

Por: Terry TANG - The Associated Press Síguenos en Google

Video Encuestas no favorecen el primer año de mandato de Donald Trump por priorizar temas internacionales

Mientras comunidades de todo el país organizan este lunes desfiles, paneles y proyectos de servicio para la 40ª conmemoración federal del Día de Martin Luther King Jr., el clima político para algunos se caracteriza por tensiones más que por una reflexión sobre el legado del ícono afroestadounidense de los derechos civiles, asesinado.

En el año transcurrido desde que la segunda investidura de Donald Trump coincidió con el Día de Martin Luther King Jr., el presidente republicano ha arrasado con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y ha priorizado las operaciones federales de las fuerzas del orden en ciudades mayoritariamente lideradas por afroestadounidenses, entre otras políticas que muchos admiradores de King han criticado.

PUBLICIDAD

Hace un año, las órdenes ejecutivas de Trump aceleraron el retroceso de las iniciativas de derechos civiles y justicia racial en agencias federales, corporaciones y universidades. El mes pasado, el Servicio de Parques Nacionales anunció que ya no ofrecerá entrada gratuita a los parques el Día de Martin Luther King Jr. ni el Juneteenth, sino el Día de la Bandera y el cumpleaños de Trump.

El tiroteo mortal este mes de una mujer desarmada de Minneapolis en su automóvil a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviados allí para operar contra la población inmigrante somalí de la ciudad, así como las recientes críticas de Trump a los derechos civiles como discriminación contra las personas blancas, no han hecho más que intensificar los temores de una regresión del progreso social que King y muchos otros defendieron.

Aun así, las preocupaciones no han frenado muchos de los eventos festivos de King planeados para este año. Algunos admiradores conservadores de King afirman que la festividad debería ser un recordatorio de la petición del ícono de los derechos civiles de que todas las personas sean juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Sin embargo, algunos grupos de defensa de la comunidad negra prometen un día de resistencia y manifestaciones en todo el país.

"Siempre nos hemos esforzado por ser una unión más perfecta"

En una entrevista reciente con el diario The New York Times, Trump afirmó que sentía que el Movimiento por los Derechos Civiles y las reformas que contribuyó a impulsar eran perjudiciales para las personas blancas, quienes "fueron muy maltratadas". Políticos y defensores afirman que los comentarios de Trump son perjudiciales, ya que desestiman el arduo trabajo de King y otros que ayudaron no solo a los estadounidenses negros, sino también a otros grupos, como las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

PUBLICIDAD

“Creo que el Movimiento por los Derechos Civiles fue uno de los factores que hicieron a nuestro país tan único; no siempre hemos sido perfectos, pero siempre nos hemos esforzado por ser esta unión más perfecta, y eso es lo que creo que representa el Movimiento por los Derechos Civiles”, declaró esta semana el gobernador Wes Moore, el primer gobernador negro de Maryland y el tercer gobernador negro electo del país, en una entrevista con The Associated Press.

Video Van al menos 100 mil visas revocadas durante la segunda administración de Trump



Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, una de las coaliciones de derechos civiles más antiguas y grandes del país, afirmó que las prioridades de la administración Trump dejan claro que está intentando activamente eliminar el movimiento.

“Desde el acceso a la atención médica y la vivienda asequible hasta empleos bien remunerados y representación sindical”, dijo Wiley, “los aspectos que el doctor King incluyó en su llamado claro a favor de una comunidad querida siguen en juego, y lo están aún más porque (el gobierno) ha desmantelado los propios términos de gobierno y las normas de nuestra cultura”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

El grupo de expertos conservador Heritage Foundation está promoviendo que la celebración se centre exclusivamente en el propio King. Brenda Hafera, investigadora de la fundación, instó a la gente a visitar el Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. en Atlanta o a releer su discurso "Tengo un sueño", pronunciado en las escaleras del Monumento a Lincoln en Washington hace casi 63 años.

PUBLICIDAD

Pero utilizar la celebración como plataforma para manifestarse y hablar sobre el "antirracismo" y la "teoría crítica de la raza" en realidad contradice la ambición de King para el país, argumentó Hafera.

“Creo que los esfuerzos deben llevarse a cabo con el espíritu de lo que Martin Luther King realmente creía y predicaba. Y su visión era una sociedad sin prejuicios raciales, ¿verdad?”, dijo Hafera. “Dice con una frase muy famosa en su discurso: no juzgues por el color de tu piel, sino por tu carácter”.

Grupos activistas convocan a una festividad de reivindicación, educación y movilización

La NAACP, la organización de derechos civiles más antigua del país, que tenía planeados numerosos eventos para el Día de MLK el lunes, afirmó que el aumento de los temores entre las comunidades negras y de inmigrantes implica que las celebraciones del Día de King deben adoptar un tono diferente. La gente tendrá que priorizar su seguridad, incluso si su gobierno no lo hace, dijo Wisdom Cole, de la NAACP.

“ Mientras la gente ejerce su derecho constitucional a protestar, alzar la voz y defender sus creencias, nos enfrentamos a la violencia. Nos enfrentamos a un aumento de la violencia policial y estatal por parte del gobierno”, dijo Cole.

El Movimiento por las Vidas Negras, una coalición de organizaciones afiliadas al movimiento Black Lives Matter, ha planeado sus eventos bajo el lema “Reclaim MLK Day”, en español, "recuperar el Día de Martin Luther King Jr.". Los organizadores planearon manifestaciones en Atlanta, Chicago y Oakland, California, entre otras ciudades, durante el fin de semana y el lunes.

PUBLICIDAD

“Este año es más importante que nunca recuperar el legado radical de MLK, dejando que su sabiduría y su férreo compromiso con la libertad nos impulsen a la acción necesaria para cuidarnos unos a otros, luchar y liberarnos de este régimen fascista”, declaró Devonte Jackson, director nacional de organización de la coalición, en un comunicado.

Universidad de Indiana cancela histórico evento del Día de MLK

Por primera vez en sus 60 años de historia, la Universidad de Indiana en Indianápolis canceló su cena anual conmemorativa de Martin Luther King Jr. A lo largo de los años, el evento atrajo a destacados oradores invitados, como Shirley Chisholm, la primera mujer negra elegida al Congreso, y la activista Angela Davis.

El motivo fueron “limitaciones presupuestarias”, según una publicación en redes sociales de la Unión de Estudiantes Negros de la universidad. Sin embargo, el grupo expresó su preocupación por la posible vinculación de la decisión con presiones políticas más amplias. Desde entonces, algunos estudiantes han organizado cenas comunitarias más pequeñas o "comidas en casa" para llenar el vacío, informó WTHR-TV en Indianápolis.

Mientras tanto, la Iglesia católica de San Antonio de Padua en Westbrook, Maine, canceló un servicio del Día de Martin Luther King Jr. debido a "circunstancias imprevistas", según el sitio web de la parroquia. Sin embargo, un miembro del "comité de justicia social y paz" de la iglesia declaró a NewsCenterMaine.com que el pastor estaba preocupado por la seguridad de las personas ante los rumores de la presencia de agentes de ICE en la zona.

PUBLICIDAD

En general, ha habido pocos informes de eventos del Día de King que se hayan reducido significativamente o cancelado por completo.

En Memphis, Tennessee, el Museo Nacional de los Derechos Civiles continúa con su celebración con normalidad. El museo está ubicado en el antiguo Motel Lorraine, donde King fue baleado el 4 de abril de 1968. El museo ofrece entrada gratuita durante el feriado, una tradición anual.