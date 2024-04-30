Demócratas dicen que salvarán al republicano Mike Johnson de su destitución tras amenaza del ala dura de su partido

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

La bancada demócrata en la Cámara de Representantes anunció este martes que pondrá fin al intento del ala dura del Partido Republicano de sacar de su cargo al jefe del Congreso, el también republicano Mike Johnson, tras las nuevas amenazas de la representante Marjorie Taylor Greene.

“En este momento, una vez finalizado nuestro trabajo de seguridad nacional, ha llegado el momento de pasar página de este capítulo de obstrucción republicana proPutin. (...) Si ella invoca la moción (de dejar vacante la presidencia), no tendrá éxito”, escribieron los líderes del Partido Demócrata en la Cámara Baja a través de un comunicado.

La iniciativa de Greene se concretó en la mañana de este miércoles al anunciar que someterá la moción a votación la semana que viene. Ocurre días después de que el presidente de la Cámara Baja respaldó el paquete de leyes para brindar asistencia militar a Israel, Ucrania y Taiwán.

Con este respaldo, Johnson desafió a los integrantes del pequeño pero influyente grupo de representantes de extrema derecha de su propio partido, quienes, gracias a las negociaciones que lo llevaron a la presidencia de la Cámara Baja, podrían poner en peligro su liderazgo.

La amenaza latente sobre el liderazgo de Mike Johnson

En marzo, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de financiación del gobierno a fin de evitar su cierre, la representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene presentó una moción para dejar vacante la presidencia de la Cámara Baja, la misma herramienta parlamentaria usada para destituir al expresidente Kevin McCarthy.

En ese momento, Greene, quien es una de las miembros más vocales del grupo de la extrema derecha republicana, no cumplió con las formalidades necesarias para dar urgencia a su moción a fin de dejarla como una amenaza latente sobre el liderazgo de Johnson.

Hasta el momento, Johnson le ha restado importancia al asunto, calificando la amenaza como “absurda” en una conversación con los medios en la sede de la Cámara Baja el martes. Sin embargo, un segundo miembro del grupo de disidentes, el representante republicano por Kentucky Thomas Massie, se sumó a la iniciativa de Greene.

Revuelta en la Cámara de Representantes

Pero esa amenaza latente se avivó en la Cámara de Representantes cuando los congresistas republicanos de línea dura se rebelaron contra la iniciativa de Johnson para aprobar los planes de ayuda militar a los tres países aliados, un paquete de leyes que ya fue firmado por el propio presidente Joe Biden.

La ayuda a Ucrania es el principal punto de discordia

Uno de los puntos de álgidos entre Johnson y el grupo disidente es la ayuda a Ucrania para su defensa contra la invasión rusa.

El grupo de extrema derecha mantiene una posición aislacionista opuesta a cualquier tipo de ayuda para Ucrania, lo que significa que se necesitarán votos demócratas para aprobar los proyectos de ley de ayuda.

Este martes, los demócratas indicaron que más que aislacionista es proPutin. En más de una ocasión han indicado que el ala dura republicana incluso representa un peligro para la política de seguridad de Estados Unidos.