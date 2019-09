Comité Judicial de la Cámara Baja aprueba las reglas para la investigación sobre el juicio político a Trump

Aunque se trata de un procedimiento simbólico, el hecho de que los demócratas en el Capitolio hayan acordado esto no le quita importancia, ya que desde que gobernaba el presidente Bill Clinton no se había formalizado un procedimiento de tanta gravedad como lo es intentar sacar a un presidente de la Casa Blanca.

"No hay diferencia legal entre estos términos y ya no me importa discutir sobre la nomenclatura", agregó "Pero permítanme aclarar cualquier duda que quede: la conducta bajo investigación representa una amenaza para nuestra democracia. Tenemos la obligación de responder a esta amenaza. Y lo estamos haciendo".