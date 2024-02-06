Biden pide a los republicanos tener “un poco de agallas” y aprobar el proyecto de política migratoria que discutirá el Congreso

Video Proyecto de ley para solucionar la crisis migratoria no parece tener futuro, ¿de quién es la culpa?

Joe Biden culpó este martes a Donald Trump del posible fracaso del proyecto de endurecimiento de política migratoria negociado por senadores demócratas y republicanos, argumentando que el exmandatario prefiere sacar provecho político antes que ayudar al país.

" Todo indica que el proyecto ni siquiera avanzará en el Senado. ¿Por qué? Por una razón sencilla: Donald Trump. Porque Donald Trump cree que es perjudicial para él políticamente, por lo tanto, no lo apoya, aunque beneficie al país. Prefiere utilizar este tema como un arma antes que resolverlo", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.



El mandatario recriminó a Trump que haya estado llamando por teléfono a miembros del Congreso del partido republicano, para "intimidarlos" y hacer que voten en contra del proyecto de ley.

"Durante las últimas 24 horas no ha hecho otra cosa, según me han dicho, que ponerse en contacto con los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado y amenazarles e intentar intimidarles para que voten en contra de esta propuesta", dijo Biden.

"Parece que están cediendo. Francamente, le deben al pueblo estadounidense mostrar algo de agallas, un poco de carácter y hacer lo que saben que es correcto", recriminó el presidente.

Biden pidió a los republicanos a dejar atrás "esta política tóxica" y dejar de "jugar juegos políticos" para responder a las peticiones del pueblo estadounidense de que haya una solución al sistema migratorio, que lleva sin cambios significativos desde hace décadas.

"Los republicanos deben dejar claro a quién sirven. ¿A Donald Trump o al pueblo estadounidense? La gente quiere que resolvamos los problemas, no que los convirtamos en problemas políticos”, dijo Biden.

Las declaraciones de Biden son de las más duras que ha pronunciado contra Trump, especialmente desde la Casa Blanca. Cuando critica a Trump de esa forma, suele hacerlo en mítines electorales y en referencia a las elecciones presidenciales de noviembre, donde ambos podrían volver a enfrentarse.

Pocas esperanzas de que el proyecto pase el Senado

El pasado domingo se hizo público el contenido del proyecto de ley de un grupo bipartidista de senadores para endurecer la política migratoria y enviar ayuda a Israel y Ucrania en sus guerras contra Hamas y Rusia, que cuenta con el apoyo de Biden y la oposición de buena parte del liderazgo republicano, incluido Donald Trump.

El proyecto, dotado con $118,000 millones, contempla destinar $20,000 millones a la seguridad fronteriza, con medidas como el cierre de la frontera con México cuando "esté colapsada", restringir el acceso al asilo y terminar con lo que en inglés llaman 'catch and release', la política de liberar a los migrantes en EEUU mientras esperan por sus cortes de asilo.

Además, prevé destinar $60,000 millones para ayudar a una Ucrania devastada por la guerra y $14,100 millones a Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray.

En su discurso Biden también recordó a los republicanos la importancia de la ayuda a Ucrania. "Cada semana, cada mes que pasa sin nueva ayuda a Ucrania significa menos proyectiles de artillería, menos sistemas de defensa antiaérea, menos herramientas para que Ucrania se defienda de esta embestida rusa", dijo Biden. "Justo lo que Putin quiere".

Sin embargo, los republicanos fueron claros este martes en que el proyecto no pasará.

"A mí y a la mayoría de los miembros nos parece que no tenemos ninguna posibilidad real de hacer una ley", reconoció el líder republicano en el Senado Mitch McConnell en declaraciones a los periodistas.

Los demócratas del Capitolio descargaron su frustración contra sus colegas cuando quedó claro que el acuerdo se iría abajo.

El líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer calificó este martes de "día sombrío aquí en el Senado de Estados Unidos" durante un discurso en el que reprendió a los republicanos por echarse atrás en el acuerdo.

" Después de meses de negociaciones de buena fe, después de meses de dar a los republicanos muchas de las cosas que pedían, el líder McConnell y la conferencia republicana están dispuestos a matar el paquete suplementario de seguridad nacional, incluso con las disposiciones fronterizas que tan fervientemente exigieron", dijo Schumer.

La migración se ha convertido en una de las mayores vulnerabilidades de Biden, con imágenes de caos en la frontera que han afectado a sus índices de aprobación, actualmente en el 39 %.

Por su parte, Trump, quien llegó a la Casa Blanca en 2016 con la promesa de construir un muro en la frontera con México, está centrando la mayor parte de sus mítines en migración.

