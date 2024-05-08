Biden dice por primera vez que EEUU no suministrará armas ofensivas a Israel si invade la ciudad de Rafah

Video ¿Por qué el gobierno Biden detuvo el envío de bombas a Israel? Te contamos la razón

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que no suministraría armas ofensivas a Israel que puedan ser usadas en un ataque a gran escala contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en donde se ha refugiado más de un millón de civiles desde que empezó la guerra, hace siete meses.

En una entrevista con CNN el miércoles, el presidente dijo que Estados Unidos todavía estaba comprometido con la defensa de Israel y que proporcionaría interceptores de cohetes de la llamada Cúpula de Hierro y otras armas defensivas, pero que si Israel entra en Rafah, “no vamos a suministrar las armas ni los proyectiles de artillería utilizados".

En la entrevista, Biden matizó que “todavía no han entrado a Rafah, pero si entran a Rafah, no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para lidiar con Rafah y con las otras ciudades”.

“En Gaza han muerto civiles como consecuencia de esas bombas y de otras formas de ataques a centros poblados”, agregó el presidente.

Estados Unidos ha proporcionado históricamente enormes cantidades de ayuda militar a Israel. Esta tendencia se ha acelerado tras el atentado de Hamas del 7 de octubre, en el que murieron unas 1,200 personas en Israel y unas 250 fueron secuestradas por militantes.



Los comentarios de Biden y su decisión la semana pasada de suspender un envío de bombas pesadas a Israel son las manifestaciones más llamativas del creciente distanciamiento entre su administración y el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Biden ha dicho que Israel tiene que hacer mucho más para proteger la vida de los civiles en Gaza.

Israel ya ha desafiado las objeciones de EEUU y de organismos internacionales y lanzó ataques a Rafah el lunes. Biden asegura que la ofensiva no ha ido más allá y que Israel aún no se han adentrado ni invadido el territorio.

"No han entrado donde se encuentra la población". " Lo que hicieron fue justo en la frontera y está causando problemas con, ahora mismo, en términos de Egipto, con el que he trabajado muy duro para asegurarme de que tengamos una relación", dijo Biden a CNN.

Una medida anunciada ante el caso omiso de Israel

La Casa Blanca confirmó este miércoles que ha retenido el envío de un cargamento de armas mientras estudia cómo Israel procede con Rafah, una de las únicas medidas que tiene Biden para influir sobre Netanyahu.

"En estos momentos estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah", afirmó el jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin, durante una comparecencia en un subcomité del Senado.

"Nos gustaría que no ocurrieran combates importantes en Rafah, pero nuestro enfoque principal es asegurarnos de proteger a los civiles", añadió, reiterando la postura que ha defendido EEUU desde hace semanas.

Se suponía que el cargamento consistiría en 1,800 bombas de 2,000 libras y 1,700 bombas de 500 libras, según un alto funcionario de la administración estadounidense.

La preocupación de EEUU se centra en los explosivos de mayor tamaño y en cómo podrían utilizarse en una densa zona que está siendo utilizada como refugio por 1.4 millones de palestinos desplazados por la guerra entre Israel y Hamas.

"Una bomba de pequeño diámetro, que es un arma de precisión, es muy útil en un entorno denso y urbanizado, pero tal vez no lo sea tanto una bomba de 2,000 libras que podría ocasionar muchos daños colaterales", explicó Austin.

Las agencias de ayuda humanitaria han advertido que una ofensiva en Rafah agravará la catástrofe humanitaria en Gaza y aumentará el número de víctimas civiles de una campaña israelí que en siete meses ha matado a 34,000 personas y devastado el territorio.