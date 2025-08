Los residentes permanentes tienen derecho a la libertad de expresión, pero ¿los protege eso de la deportación?

Khalil no es el único estudiante universitario no ciudadano con permiso legal para residir en Estados Unidos que ha sido arrestado y se enfrenta a la deportación, tras participar en el movimiento por los derechos de los palestinos.

“Si solicita una visa de estudiante para venir a Estados Unidos y dice que viene no solo a estudiar, sino a participar en movimientos que vandalizan universidades, acosan a estudiantes, toman edificios y causan caos, no le otorgaremos esa visa”, declaró Rubio el 23 de marzo, cuando un periodista le preguntó sobre la revocación de visas de estudiante y el arresto de Ozturk.

Derechos de los no ciudadanos bajo la Primera Enmienda

Arrestar y detener a manifestantes extranjeros no violentos y a autores de artículos de opinión generalmente no es legalmente permisible. Esto se debe a que estas acciones están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza a todos el derecho a la libertad de expresión.

La Corte Suprema ha dictaminado repetidamente que el derecho a la libertad de expresión se aplica a todos en Estados Unidos, incluidos los no ciudadanos.

Sin embargo, la Primera Enmienda no se aplica a los no ciudadanos que se encuentran físicamente fuera de Estados Unidos. La Corte Suprema, por ejemplo, dictaminó en 1972 que el gobierno puede denegar visas y prohibir la entrada a los no ciudadanos que buscan ingresar a Estados Unidos para participar en expresiones protegidas por la Constitución.