Marjorie Taylor Greene encabeza la creciente oposición republicana al apoyo de Trump a Israel

La polémica representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, rompió con sus compañeros de partido en el Congreso al describir las acciones de Israel en Gaza como un " genocidio" , el mismo día que el presidente Trump reconoció la hambruna en el lugar por primera vez desde el inicio de las hostilidades.

"Es verdad y lo más fácil de decir, que el 7 de octubre en Israel fue horrible y que todos los rehenes deben ser devueltos, pero también lo son el genocidio, la crisis humanitaria y la hambruna que ocurren en Gaza", dijo Greene en una publicación en redes sociales el lunes por la noche.

Greene se enfrenta a su partido

A pesar de su coincidencia con Trump respecto a la hambruna en Gaza, el comentario de Greene la enfrenta con la gran mayoría de los republicanos en el Congreso, quienes hacen alarde de su respaldo incondicional a Israel.

De hecho, la publicación de Greene fue hecha en respuesta a un comentario previo publicado por el representante republicano de Florida, Randy Fine, que fue ampliamente condenada fuera del Partido Republicano y del movimiento MAGA.

"Liberen a los rehenes. Hasta que lo hagan, muéranse de hambre. (De todas formas, todo esto es mentira. Me sorprende que los medios sigan regurgitando propaganda terrorista musulmana)", escribió Fine sobre la crisis de hambre en Gaza.

Aunque la publicación de Fine fue condenada por el poderoso Comité Judío Estadounidense calificándola de “inaceptable”, a la vez que exigió que se entregara ayuda humanitaria a quienes la necesitan en Gaza, Greene fue el único miembro republicano de la Cámara de Representantes en condenarlo.

"Solo puedo imaginar cómo se siente el sexto distrito de Florida ahora que su representante, por quien les dijeron que votaran, llama abiertamente a matar de hambre a personas y niños inocentes", escribió Greene.

Esta es una postura inesperada para Greene, quien en el pasado ha calificado de “antisemitas” a los demócratas que han criticado a Israel y cuyo partido ha mostrado un apoyo irrestricto, y casi unánime, a los ataques del primer ministro Benjamín Netanyahu en Gaza.

A principios de julio, Greene propuso una legislación para retirar $500 millones de financiación militar estadounidense a Israel aprobados por el Congreso, pero solo logró el apoyo de seis miembros de la Cámara de Representantes, dos republicanos y cuatro demócratas, incluyendo a Rashida Tlaib de Michigan, la única estadounidense de origen palestino en el Congreso a quien Greene en 2022 acuso de tener posturas ”antisemitas” y de “simpatizar con terroristas”.

¿Abandona a Israel la base republicana?

Las críticas de Greene parecen reflejar una creciente división en los sectores más extremos la base que llevó a Trump a la presidencia por segunda vez.

Durante una entrega de su podcast War Room el 28 de julio, el exestratega de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump, Steve Bannon, dijo que la situación no podía volverse más terrible de lo que ya era, mientras que su invitado el contratista militar privado, Erik Prince, llamó a dar fin al apoyo estadounidense a las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Estados Unidos no debería pagar más por esto. La época de subsidiar a las Fuerzas de Defensa de Israel como contribuyentes estadounidenses debe terminar. Ya basta. No es nuestro problema", dijo Prince.

En una entrevista con The New York Times el martes, Bannon dijo que si bien sus comentarios habían puesto a Greene en una clara minoría entre los republicanos del Congreso, sus opiniones reflejaban lo que piensa su base.

“Marjorie Taylor Greene simplemente refleja a su electorado; no creo que sea una excepción en absoluto”, declaró Bannon al medio el martes, añadiendo que “está canalizando a los cristianos evangélicos más acérrimos”.

Greene, la primera simpatizante de QAnon elegida para el Congreso, ha difundido teorías conspirativas antisemitas, como cuando en 2018 sugirió en una publicación en Faceebook que un incendio forestal que asoló el sur California había sido provocado por un rayo láser lanzado desde el espacio, controlado por una familia de banqueros judíos con vínculos con las élites demócratas.

