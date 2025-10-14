Cambiar Ciudad
Donald Trump

"La peor de todos los tiempos": la foto de portada de Time que enojó a Trump por mostrarlo con poco cabello y abundante papada

Trump también se quejó de que la foto está tomada en contrapicada, mostrando su cuello y papada apretados por el cuello de la camisa y la corbata.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Revista Time elige a Donald Trump como "Persona del Año"

La revista Time reconoció esta semana en su portada y en un artículo el mérito del presidente Donald Trump de lograr un acuerdo para el cese al fuego entre Israel y Hamas.

Sin embargo, esta vez, el presidente, que es conocido que ama tanto estar en las portadas de Time que las cuelga en sus clubes de golf (llegó incluso a tener una portada falsa en Mar-a-Lago), se molestó con la elección de la fotografía.

"La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos", escribió en su red Truth Social este martes.

El presidente se quejó sobre un tema particular: su cabello.

Trump es conocido por su melena rubia platino, pero en el último número de la revista el republicano siente que le faltan mechones.

"Me han 'borrado' el pelo, y luego tenían algo flotando encima de mi cabeza, que parecía una corona flotante, pero una extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!", escribió el presidente, quien calificó la foto como "quizás la peor de todos los tiempos".

“Nunca me ha gustado hacer fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto supermala y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?, cuestionó el mandatario.

Trump sigue muy de cerca la forma en que es cubierto por Time, una histórica revista de noticias que le ha nombrado dos veces "Persona del Año", en 2016 y 2024.

A lo largo de los añosm el republicano ha descrito la publicación tanto como "una revista muy importante" que creció leyendo, como una revista "de papel fino" que "pronto estará muerta".

¿Qué decía el artículo de la revista Time sobre Trump?

El presidente se ha ganado los aplausos por haber logrado un acuerdo para un alto el fuego en Gaza tras dos años de guerra, que condujo a la liberación el lunes de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

El artículo de Time, publicado el 10 de octubre, describe el acuerdo como "una medida de redención para Trump, cuyos críticos le han acusado de abdicar del papel de liderazgo de Estados Unidos en el extranjero".

"Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos. El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Medio Oriente", dice la publicación en redes sociales con la que fue promocionada la revista.

La publicación no ha emitido algún comentario sobre las quejas del presidente a su fotografía.

Otros conflictos de Trump con su imagen

Este no es el primer enojo de Trump debido a la forma en que aparece en fotografías o en retratos.

En marzo, el presidente Trump exigió a través de una publicación en Truth Social el retiro de su retrato exhibido en el Capitolio estatal de Colorado en la ciudad de Denver, alegando haber recibido quejas sobre la pintura, y sugiriendo que la misma pudo haber sido "distorsionada a propósito". Trump dijo además, que el retrato era “realmente lo peor”.

El retrato fue pintado y develado hace más de 5 años, durante el primer mandato de Trump, y fue pagado gracias a donaciones recaudadas a través de una colecta en línea hecha por el senador estatal republicano Kevin Grantham en el sitio web GoFundMe.

También se quejó días antes de que decidiera no participar en un debate de las primarias presidenciales republicanas de 2023, debido a que el programa ‘Fox & Friends’ de Fox News mostrara "a propósito las peores fotos mías, especialmente la grande y naranja con la barbilla echada hacia atrás".

Mira también:

Video Trump dice que retrato publicado por Stormy Daniels sobre el hombre que la habría amenazado es "un trabajo de estafa total"
