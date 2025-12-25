Desastres Naturales

Papa León XIV recuerda en su primera homilía de Navidad como Gaza sigue sufriendo bajo el frágil "cese al fuego"

"¿Cómo entonces no pensar en las tiendas en Gaza?", dijo el pontífice haciendo el paralelo entre el nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén y la situación de decenas de miles de palestinos que viven en tiendas de campaña porque sus hogares fueron destruidos durante dos años de feroces bombardeos de Israel.

Durante su primera homilía de Navidad el jueves, el papa León XIV recordó a las personas de Gaza "expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío" y dijo que los numerosos conflictos del mundo solo pueden silenciarse a través del diálogo.

Recordando que Dios se hizo carne a través del nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén, León comparó la palabra de Dios con "una tienda frágil entre nosotros".

"¿Cómo entonces no pensar en las tiendas en Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío; y en tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras propias ciudades?", expresó León.

Pese a que oficialmente hay una tregua firmada entre las partes desde hace dos meses, en Gaza se producen frecuentes incursiones por parte de las fuerzas israelíes en supuestas acciones contra militantes de Hamas que han dejado más de 400 civiles muertos, que aumentan la cifra de más de 70,000 muertos acumulada en dos años de feroces bombardeos que no han discriminado a la población civil.

León dirigió la misa del día de Navidad desde el altar central bajo la balaustrada de la basílica de San Pedro, adornada con guirnaldas florales y racimos rojos. Flores blancas se colocaron a los pies de una estatua de María, madre de Jesús, cuyo nacimiento se celebra el día de Navidad.

"Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan": papa León XIV

El pontífice también recordó la fragilidad de "poblaciones indefensas, puestas a prueba por tantas guerras", y de "jóvenes obligados a tomar las armas, que en las líneas del frente sienten el sinsentido de lo que se les pide, y las falsedades que llenan los discursos pomposos de quienes los envían a la muerte".

"Habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, enriquecidos por la escucha, nos arrodillemos ante la humanidad del otro", manifestó el papa.

Miles de personas llenaron la basílica para la primera misa del día de Navidad del papa, levantando sus celulares para capturar imágenes de la procesión de apertura.

Más tarde, León tenía previsto ofrecer el tradicional mensaje de Navidad desde una logia con vista a la plaza de San Pedro, donde los fieles se reunían bajo una lluvia constante. La bendición "Urbi et Orbi" —"a la ciudad y al mundo" en latín— sirve como un resumen de las desgracias que enfrenta el mundo este año.

Esta temporada navideña marca el cierre de las celebraciones del Año Santo, que concluirán el 6 de enero, la festividad católica de la Epifanía que conmemora la visita de los tres reyes magos al niño Jesús en Belén.

