Bannon apoya a Moore, mientras ataca al establishment republicano, a Hillary Clinton y medios de comunicación

FAIRHOPE, Alabama.- Un día después de que el presidente Donald Trump expresara su apoyo formal al candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, el principal exasesor del mandatario, Steve Bannon, participó en un mitin en para decirle a una multitud entusiasmada que las acusaciones de abuso sexual contra Moore son mentiras que propagan el establishment republicano, las "noticias falsas" y la "élite global" conducida por Hillary Clinton.

"Quieren destruir al juez Roy Moore. ¿Y sabes por qué? Quieren quitarte la voz", dijo Bannon. "Esto no es sobre el juez Moore. No se trata de Donald Trump. Es sobre ti, 100%".



Bannon, ex presidente ejecutivo de la red de noticias Breitbart, salió de la Casa Blanca en agosto, pero sigue siendo un partidario de la agenda del presidente Trump.

El acto, que se ha realizado exactamente una semana antes de la elección especial del 12 de diciembre para llenar el asiento en el Senado que dejó Jeff Sessions al encargarse del Departamento de Justicia, tuvo lugar mientras caía una intensa tormenta en un granero a 20 millas al sur de Mobile, Alabama, y contó con la presencia de unas 500 personas.

Muchos de los participantes vestían de indumentarias con motivos alusivos a Trump y sostenían carteles de apoyo al presidente, a Moore, a Breitbart News y a Jesús. Había una presencia considerable de 'Moteros por Trump', quienes cabalgaron en sus Harleys.

Bannon mostró imágenes del oponente de Moore, el demócrata Doug Jones, llamándolo la "personificación de las políticas de Hillary Clinton".





Pero su mayor crítica estuvo dirigida al establishment republicano, específicamente hacia el senador republicano de Arizona, Jeff Flake; el candidato presidencial republicano en 2012 Mitt Romney, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quienes han expresado su oposición a Moore en los últimos semanas por las acusaciones contra Moore, según las cuales en los años 70, cuando él tenía la treintena y acosó sexualmente a mujeres adolescentes.

Bannon dijo que Moore, un veterano de Vietnam, "tiene más honor e integridad en un dedo meñique que la familia (de Romney) en todo su ADN".

Fuera del acto, protestaba un grupo de manifestantes disfrazados como personajes de Handmaid’s Tale ('El cuento de la criada', en español), un libro de Margaret Atwood que ha sido llevado a una serie de televisión (bajo el mismo título), que plantea un mundo distópico donde fanáticos religiosos quitan las libertades básicas y obligan a las mujeres a engendrar niños en contra de su voluntad.



Dos de los manifestantes fueron expulsados del evento. Uno de ellos llamó a Bannon "fascista" durante su discurso. El exasesor dijo que probablemente era un periodista de la CNN.







Moore elude acusaciones e invoca la libertad religiosa

Después de la participación de Bannon, vino el discurso de Moore, quien dijo que está luchando una "batalla espiritual".

"Cuando Dios te pone ahí, no tienes nada más que hacer, sino estar de pie", dijo.

Las encuestas muestran una carrera apretada entre Moore y Jones.

Una vez en el cargo, Moore dijo que planea luchar por la "libertad religiosa".

"Si deseamos ser libres, debemos luchar", dijo. "Tenemos que volver a Dios".



Moore eludió las acusaciones en su contra durante su discurso. Mencionó repetidas veces el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y a las personas transgénero, diciendo que "no las necesitamos en nuestras fuerzas armadas".

"Si estoy en una trinchera, no quiero saber si este tipo que está a mi lado se pregunta si es una mujer o un hombre, o está volteado hacia adelante y hacia atrás", dijo.

Irónicamente, Fairhope es un área conocida por ser hogar de republicanos más moderados y progresistas, muchos de los cuales apoyarán a Jones.

Amy Thompson, 49 y partidario de Jones, dijo que estaba "disgustada" porque el mitin se estaba llevando a cabo a pocos minutos de su casa. Se identifica como republicana.



Ricardo Johnson, un ministro de Fort Spanish, Alabama, dijo que apoya a Moore debido a la postura del candidato en el aborto.

"El aborto es mi problema número uno", dijo Johnson, que es negro. "Es más importante que la economía, los puestos de trabajo. Creo que es el vínculo de por qué estamos sufriendo como país, porque estamos matando bebés".

Joseph, quien prefirió no usar su apellido, dijo que no cree en las acusacioes contra Moore y no está preocupado por la reacción contra el candidato.

"Si usted es un verdadero cristiano, usted debe esperar ser perseguido", dijo. "A la gente no le gusta que Roy Moore quiera cambiar el país de nuevo a una nación cristiana".

Pero no todos en el mitin iban por Moore.

Donna Wade, de 50, dijo que vino con su novio, Jason, para escuchar a Moore hablar en persona. Ninguno de ellos sabe a quién votarán el próximo martes.

"He sido republicana toda mi vida", dijo Wade. "Y creo que Doug Jones parece ser una buena persona".