"No merecía que me persiguieras": La carta de la mujer que acusa a Moore de acosarla a los 14 años

Leigh Corfman, la mujer que acusó a Roy Moore de besarla, quitarle la camisa y tocarla por encima de la ropa interior cuando ella solo tenía 14 años y el entonces fiscal 32, le ha escrito una dura carta después de que el candidato al Senado por Alabama haya calificado sus alegaciones de "maliciosas" y "completamente falsas".

"Lo que me hiciste cuando tenía 14 años debería repugnar a toda persona con buena moralidad. Pero ahora estás atacando mi honestidad y mi integridad. ¿Dónde termina tu inmoralidad?", le dice Corfman en la misiva, publicada en exclusiva en AL.com, una publicación del estado de Alabama, donde el próximo 12 de diciembre se celebran elecciones al Senado.



publicidad

Desde que Corfman compartió su experiencia con el diario The Washington Post, otras mujeres han dado un paso adelante y han denunciado comportamiento sexual inapropiado por parte de Moore. "Expliqué mi motivación (de contar mi historia) en Today Show", escribe Corfman. "Dije que esto no es político para mí, esto es personal. A los 14 años, no me merecía que tú, una persona de 32 años, me persiguieras. Me quedé sentada en silencio durante demasiado tiempo, preocupada por mi familia. Ya no".

Según ha explicado Corfman, se ha decidido a mandar este mensaje al republicano porque este la ha llamado mentirosa: "No me pagan por hablar. Tus oponentes políticos no me están recompensando. Lo que estoy recibiendo es más fuerte: negarme a culparme a mí misma y decir la verdad en voz alta".