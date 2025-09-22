Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales

Video Trump y otros funcionarios del gobierno asisten al funeral de Charlie Kirk: así fue la ceremonia

La imagen pro-Trump partió de una foto original donde usa playera vinotinto

“Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, usando su T-shirt favorita por Trump”, se lee en un mensaje en Facebook, con la imagen y que se ha viralizado en X. En la foto se ve, supuestamente, a Kirk con una playera roja, con la bandera de Estados Unidos, la palabra Trump en letras mayúsculas azules y la inscripción Make America Great Again. El hombre también usa una gorra oscura y unos lentes oscuros de sol sobre la gorra.

En elDetector pasamos la fotografía que afirman es de Robinson usando la playera de MAGA por la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, y en las concordancias exactas hay decenas de publicaciones con la misma afirmación y fotografía con la playera roja.

Hicimos una segunda búsqueda inversa de imágenes en Lens, pero centrada en la cara de Robinson y los detalles de sus lentes y gorra; y con este corte pudimos encontrar que la imagen corresponde a una foto en donde originalmente usa una playera vinotinto y está parado frente a una pared de color crema y una cama que tiene una almohada negra encima.

La fotografía viralizada supuestamente usando la playera pro-Trump, tiene los mismos elementos de fondo de la foto original vistiendo diferente: la pared color crema, la cama y el almohadón negro.

Esa foto con playera demócrata tampoco es verídica

Otra fotografía, pero en la versión supuestamente demócrata de Robinson, lo muestra usando una playera azul oscuro con las palabras Harris - Walz.

A diferencia de la imagen con la playera MAGA, la supuesta versión del acusado con una camiseta demócrata, lo muestra diferente a cómo luce en la fotografía original: ojos más rasgados y separados (ver cuadros verdes), sonrisa distinta (ver cuadros rojos) y mentón difuminado, casi inexistente (ver cuadros azules); por lo que, probablemente, sea una versión con más intervención digital.

Conclusión

Son falsas esas fotografías de Tyler Robinson, señalado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, usando una playera del movimiento MAGA o una de la campaña Harris - Walz. Distintas búsquedas inversas de imágenes en Google Lens, nos llevaron a verificar que las fotografías que circulan en redes sociales en la versión demócrata y la republicana del joven, fueron manipuladas y tienen como base una fotografía original de Robinson usando una playera vinotinto, parado frente a una cama con un almohadón negro, frente a una pared color crema. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

