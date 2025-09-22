Ni con una playera de Trump, ni con una de Harris-Walz: esas fotografías del acusado de asesinar a Charlie Kirk NO son reales
Publicaciones en redes sociales buscan asociar al asesino del activista conservador de ser republicano o demócrata. Lo hacen con imágenes manipuladas o alteradas digitalmente.
En redes sociales se viralizaron dos fotografías de Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk: en una se le ve supuestamente usando una playera roja con el apellido de Donald Trump y las siglas del movimiento Make America Great Again (MAGA), y en otra con una playera azul con las palabras Harris - Walz, en alusión a la pareja demócrata Kamala Harris y Tim Walz, y a los que venció Trump en las últimas elecciones presidenciales. Ambas son falsas, pues han sido manipuladas digitalmente.
Tras el funeral público de este 21 de septiembre de 2025, siguen circulando desinformaciones y teorías sin evidencias sobre el joven acusado de asesinar a Kirk, el pasado 10 de septiembre de 2025, en un campus universitario en Utah.
La imagen pro-Trump partió de una foto original donde usa playera vinotinto
“Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, usando su T-shirt favorita por Trump”, se lee en un mensaje en Facebook, con la imagen y que se ha viralizado en X. En la foto se ve, supuestamente, a Kirk con una playera roja, con la bandera de Estados Unidos, la palabra Trump en letras mayúsculas azules y la inscripción Make America Great Again. El hombre también usa una gorra oscura y unos lentes oscuros de sol sobre la gorra.
En elDetector pasamos la fotografía que afirman es de Robinson usando la playera de MAGA por la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, y en las concordancias exactas hay decenas de publicaciones con la misma afirmación y fotografía con la playera roja.
Hicimos una segunda búsqueda inversa de imágenes en Lens, pero centrada en la cara de Robinson y los detalles de sus lentes y gorra; y con este corte pudimos encontrar que la imagen corresponde a una foto en donde originalmente usa una playera vinotinto y está parado frente a una pared de color crema y una cama que tiene una almohada negra encima.
La fotografía viralizada supuestamente usando la playera pro-Trump, tiene los mismos elementos de fondo de la foto original vistiendo diferente: la pared color crema, la cama y el almohadón negro.
Esa foto con playera demócrata tampoco es verídica
Otra fotografía, pero en la versión supuestamente demócrata de Robinson, lo muestra usando una playera azul oscuro con las palabras Harris - Walz.
En elDetector hicimos el mismo procedimiento de pasar la fotografía por la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. En las concordancias exactas, hay réplicas de la afirmación falsa en decenas de cuentas en Facebook, X, TikTok e Instagram, pero en las concordancias visuales, la búsqueda arrojó nuevamente la fotografía original de Robinson con playera vinotinto, que fue usada por medios de comunicación para ilustrar notas sobre el caso.
A diferencia de la imagen con la playera MAGA, la supuesta versión del acusado con una camiseta demócrata, lo muestra diferente a cómo luce en la fotografía original: ojos más rasgados y separados (ver cuadros verdes), sonrisa distinta (ver cuadros rojos) y mentón difuminado, casi inexistente (ver cuadros azules); por lo que, probablemente, sea una versión con más intervención digital.
Conclusión
Son falsas esas fotografías de Tyler Robinson, señalado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, usando una playera del movimiento MAGA o una de la campaña Harris - Walz. Distintas búsquedas inversas de imágenes en Google Lens, nos llevaron a verificar que las fotografías que circulan en redes sociales en la versión demócrata y la republicana del joven, fueron manipuladas y tienen como base una fotografía original de Robinson usando una playera vinotinto, parado frente a una cama con un almohadón negro, frente a una pared color crema. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
