Estos son los cargos contra Tyler Robinson por el presunto asesinato de Charlie Kirk que podrían llevarlo a la pena de muerte

Tyler James Robinson, el joven de 22 años sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk la semana pasada en Utah de un disparo, fue acusado este martes de siete cargos criminales, por los cuales podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable en un juicio.

El fiscal general del condado de Utah, Jeff Gray, dijo en una conferencia de prensa que el primer cargo contra Robinson es "homicidio agravado, una ofensa capital, por causar la muerte de Charlie Kirk intencionalmente o con conocimiento, bajo circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para otros".

Según las autoridades, Robinson disparó a Kirk poco después del mediodía del miércoles 10 de septiembre cuando el activista conservador participaba en un evento de su organización, Turning Point USA, en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

En videos divulgados en redes sociales del suceso, se observa a Kirk mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos, formuladas por un asistente al evento, cuando súbitamente fue herido de bala en el cuello. El disparo provocó que empezara a sangrar profusamente, mientas caía al suelo. De inmediato, Kirk fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto minutos más tarde esa misma jornada.

Los otros cargos que enfrentará Robinson incluyen el uso de un arma de fuego causando heridas graves, obstrucción de la justicia por esconder el arma y la ropa que usó al momento del ataque, manipulación de testigos por pedir a su compañero de habitación que borrara conversaciones y mantuviera silencio sobre su relación con el caso, y una ofensa por violencia en presencia de niños menores.

Tras informar de las acusaciones contra Robinson, el fiscal Gray indicó que iba "a presentar una notificación de intención de solicitar la pena de muerte".

"No tomo esta decisión a la ligera, y la hago de forma independiente, como fiscal del condado, basándome solo en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen", afirmó Gray.

El fiscal dijo que el ADN de Robinson fue hallado en el gatillo del arma del crimen. El rifle fue hallado escondido entre arbustos durante la cacería del sospechoso, que se extendió por más de 30 horas después del homicidio.

Robinson fue detenido tarde en la noche del jueves, un día después del homicidio, cerca de St. George, la comunidad del sur de Utah donde creció.

Al inicio de sus palabras, el fiscal del condado de Utah expresó que "el asesinato de Charlie Kirk fue una tragedia para Estados Unidos", y ofreció sus condolencias a la viuda de Kirk, Erika Kirk, y familiares y amigos.

