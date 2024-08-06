Quién es Tim Walz y qué le suma a la campaña de Kamala Harris

Video La carrera de Tim Walz antes de convertirse en compañero de fórmula de Kamala Harris

Tras dos semanas de suspenso, en las que se condensó un proceso que normalmente toma varios meses, la vicepresidenta Kamala Harris, y ahora candidata presidencial del Partido Demócrata, eligió a su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre: el gobernador de Minnesota Tim Walz.

Se trata de un político exitoso en su estado, pero relativamente desconocido nacionalmente, cuyo efecto en la campaña de Harris está aún por verse.

Walz es un veterano de la Guardia Nacional, exprofesor de geografía en la escuela secundaria y excongresista, que llegó al mundo político relativamente tarde, a los 42 años de edad.

Sin embargo, ha triunfado en terrenos donde los demócratas no siempre han tenido todas las de ganar, una de las razones que lo catapultó a aspirar a la antesala de la presidencia.

¿Cómo Walz beneficia las aspiraciones presidenciales de Harris?

El historial de Walz cuenta con credenciales atractivas para los cruciales votantes rurales del Medio Oeste, muchos de los cuales han sido seducidos por la retórica populista del expresidente Donald Trump, actual candidato presidencial del Partido Republicano.

Nacido y criado en comunidades rurales de Nebraska, Walz fue maestro de escuela pública, entrenador de fútbol y miembro de la Guardia Nacional antes de entrar activamente en el escenario político.

Después de participar como voluntario en la campaña presidencial de John Kerry en 2004 en Minnesota, a donde se había radicado en 1996 con su esposa Gwen Whipple, Walz compitió con éxito para un escaño en la Cámara de Representantes en 2006.

En ese año Walz fue elegido al Congreso por los votantes de un distrito rural que tradicionalmente había sido dominado por los republicanos. Sus sucesivas cuatro reelecciones en el mismo distrito demuestran su alcance bipartidista, especialmente cuando ganó en las generales de 2016 cuando Trump conquistó cómodamente el mismo distrito.

La experiencia de Walz complementa la de Harris, cuya carrera política se inició como fiscal en las salas de los tribunales de San Francisco, lo que la campaña de Trump ha atacado por considerarlo "demasiado liberal".

Walz, quien se encuentra cumpliendo con su segundo término como gobernador de Minnesota, trae consigo una vasta experiencia ejecutiva que complementa la de Harris, cuya carrera se desarrolló en las ramas judicial y legislativa.

A pesar de su atractivo entre los votantes conservadores, el gobernador de Minnesota cuenta con un abundante historial del que hacer alarde entre los votantes demócratas tradicionales y progresistas.

Fue el primer gobernador que promulgó una ley estatal garantizando el derecho al aborto después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade; estableció verificación de antecedentes universales para la compra de armas, estableció del costo de la insulina a $35, eliminó las tarifas inesperadas o ‘basura’ en el estado e instituyó licencias pagadas para que los padres puedan cuidar de sus familias enfermas sin perder su trabajo.

Walz ha promulgado legislaciones consideradas como favorables a los trabajadores como la ilegalidad de los acuerdos de no competencia, protecciones para los trabajadores de los almacenes de Amazon y aumentos a los conductores de Uber y Lyft, lo que le ganó el apoyo de varios sindicatos durante las deliberaciones para elegir al candidato vicepresidencial, según un reporte de ABC News.

'Bully', 'weird', creepy': los efectivos ataques de Walz

En una publicación de Instagram el martes anunciando la elección de Walz, Harris dijo: “Una de las cosas que me llamó la atención de Tim es cómo sus convicciones sobre la lucha por las familias de clase media son profundas”.

Pero Harris probablemente también tomó en cuenta la capacidad de Walz para hacer campaña y atacar de manera efectiva a sus oponentes, una de las funciones no oficiales del compañero de fórmula de un candidato presidencial.

Waltz fue, por ejemplo, quien casualmente en una entrevista en la cadena de noticias por cable MSNBC, acuñó el término weird, o raro, para describir a Trump y a su compañero de fórmula el senador JD Vance. El término ha funcionado al punto de que varios demócratas lo usan con frecuencia y Trump mismo se vió en la necesidad de combatirlo.

“Nadie me ha llamado nunca raro. Soy muchas cosas, pero raro no soy” dijo un molesto Trump en una llamada al programa de radio de corte conservador The Clay Travis and Buck Sexton Show.

Raro no es el único epíteto que Walz usa para atacar a Trump, bully es otro que el gobernador de Minnesota ha usado repetidamente.

“No eleven a estos tipos como si fueran una especie de héroes” dijo Walz en un evento de campaña en St. Paul. “Todos en esta sala saben, y yo lo sé como profesor, que un bully no tiene confianza en sí mismo. Un bully no tiene fuerza. No tienen nada”, agregó.

Para Walz, Trump no tiene el nivel para ser una amenaza a la democracia

Según Walz, elevar a Trump al nivel de amenaza existencial para la democracia estadounidense es darle demasiado crédito, aunque eso va contra la narrativa que ha venido promoviendo el Partido Democrata, primero con el presidente Joe Biden y ahora, en menor medida, con Harris.

En una entrevista en CNN Walz dijo que “todas esas cosas son una posibilidad real, pero le dan demasiado poder”. “Escuchen al tipo, está hablando de Hannibal Lecter, de tiburones electrocutantes y de cualquier locura que se le ocurra” agregó Waltz.

A pesar de su historial consistente de conquistar votos republicanos Walz nunca se ha distanciado de las posiciones progresistas de su partido, lo cual ha justificado diciendo en varias oportunidades que “no se ganan elecciones para acumular capital político, se ganan elecciones para quemar capital político y mejorar vidas”.

Cuestionado por CNN en julio sobre si sus políticas no serían demasiado liberales para el escenario nacional, Waltz respondió irónicamente: "Qué monstruosidad. Los niños están comiendo para ir a aprender con la barriga llena, y las mujeres están tomando sus propias decisiones de atención médica".

Poco después del anuncio de la selección de Walz, el gobernador de Pennsylvania Josh Shapiro, uno de los finalistas en el proceso de selección del candidato a vicepresidente, dijo a través de una declaración que: “la vicepresidenta Kamala Harris tiene mi apoyo entusiasta, y sé que el gobernador Tim Waltz es una incorporación excepcionalmente fuerte a la fórmula que ayudará a Kamala a hacer avanzar a nuestro país”.

