La falta de liderazgo en la Casa Blanca, tan peligrosa como el coronavirus

Aunque ya como puertorriqueña había experimentado la incertidumbre de tener a Donald J. Trump como presidente en medio de un desastre natural como lo fue el huracán María en 2017, mis mayores temores se han hecho realidad con la crisis del coronavirus. Es decir, siempre me preguntaba qué sería de nosotros si se desataba una guerra mundial o una crisis internacional con un presidente peligrosamente inepto que cree saberlo todo y no sabe nada.

Y vaya que no me equivoqué. El presidente que se burla del cambio climático, que no respeta a los científicos y que en 2018 desbandó la unidad del Consejo de Seguridad Nacional enfocada en la preparación nacional ante una pandemia, ha quedado en evidencia por enésima vez como lo que es: un individuo que carece de la preparación y del liderazgo necesarios para encarar este tipo de crisis. Es alguien incapaz de ofrecer un ápice de confianza o seguridad. Peor aún, es un politiquero que explota una crisis de grandes proporciones en la que está en juego nuestra vida, con el fin de promover el prejuicio, la división y la xenofobia contra grupos étnicos e inmigrantes.