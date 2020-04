El coronavirus está golpeando más duro a los más vulnerables y a quienes tienen menos recursos

Esta pandemia nos ha mostrado la importancia de liderar con la ciencia y de acuerdo con los datos, pero no podemos dejarnos llevar por los datos si no los tenemos. Es por eso que me uno a mis colegas demócratas, la senadora Warren, la congresista Pressley, la senadora Harris, el senador Booker, la congresista Kelly, y otros, para pedirle a los CDC y otras agencias que publiquen más datos sobre cómo el covid-19 está golpeando a nuestras comunidades. No sólo datos sobre la edad, sino también sobre los ingresos y la raza, para poder concentrar los recursos donde se necesita ayuda primero y más rápido.