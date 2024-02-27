Es falso que haya un “nuevo programa” federal que cubra el 100% de gastos funerarios para hispanos mayores de 50 años

El gobierno tiene un plan de apoyo funerario pero relacionado con muertes por covid-19.

Es falso que exista un nuevo programa o plan federal dirigido a hispanos mayores de 50 años que cubra el 100% de los gastos funerarios, como se lee en la descripción de un reel en Facebook (con más de 163,000 reproducciones y 270 “me gusta”).

Verificamos la falsedad con una revisión en la página web en español del gobierno de Estados Unidos de los programas y ayudas aprobados y vigentes, una búsqueda con palabras clave en Google (inglés y español) y con el descargo de responsabilidad de la página a la que dirige el post que hace la afirmación sobre el supuesto plan de cobertura funeraria.

“Última hora. Los hispanos mayores de 50 años podrían calificar para el nuevo programa de gastos funerales. Este programa pagaría hasta 30,000 dólares en caso de muerte [...]. Hoy es el último día para calificar”, se oye en el video que circula en Facebook. En el texto de la publicación, sin embargo, se lee una inconsistencia respecto a lo que se escucha, pues afirman que cubriría “hasta 35,000 dólares”. También especifican que son programas “regulados por el estado”.

En los dos primeros segundos del reel se ve a Jorge Ramos , periodista y presentador del Noticiero Univision. La voz que narra el supuesto beneficio se parece a la suya. Consultado por elDetector, Ramos destacó por correo electrónico que él no hace ninguna promoción en internet y que se trata de otro fraude . “Hay tantos que utilizan ilegalmente mi imagen y mi voz que ya he perdido la cuenta... y la esperanza de evitarlo. Nunca he hecho comerciales como periodista, pero eso no parece evitar que la gente caiga en trampas”, afirmó.

En respuesta a una consulta de elDetector sobre los programas de ayuda funeraria, FEMA compartió por correo electrónico un enlace sobre asistencia para gastos fúnebres , pero enfocado a desastres y en el que no especifican un monto de cobertura. Allí dice que ese beneficio “pudiera estar disponible” a personas que han tenido gastos fúnebres “como consecuencia del huracán Idalia en los condados Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Manatee, Pasco, Pinellas, Sarasota, Suwannee o Taylor”. No mencionan que es para hispanos mayores de 50 años ni que la cobertura es del 100%.

Con una búsqueda con palabras clave en Google (en inglés y español ), no hallamos noticias ni informaciones oficiales sobre el supuesto nuevo programa para cubrir el 100% de los gastos funerarios de hispanos mayores de 50 años, como se afirma en la publicación que estamos verificando.

En la descripción del reel indican que es “el último día” para solicitar el “programa de gastos funerales 2024”. Con el nombre del supuesto programa, tampoco encontramos mediante otra búsqueda con palabras clave en Google (inglés y español) noticias o informaciones oficiales al respecto.

En una verificación de AFP de 2023 sobre una desinformación similar acerca de beneficios funerarios patrocinados por el gobierno a disposición de personas mayores, Jessica Koth , identificada como directora de relaciones públicas de la Asociación Nacional de Directores de Funeraria, dijo que "si bien siempre existe la posibilidad de que ofertas increíbles como esta sean legítimas, también existe la posibilidad de que sean demasiado buenas para ser verdad". AFP es miembro al igual que elDetector de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés).

El post en Facebook invita además a que las personas abran un enlace para “obtener todos los detalles” y redirecciona a una web que hace preguntas sobre si le gustaría proteger el futuro de su familia y si la persona es mayor de 40 años. Al final, hay un botón en el que está un número de teléfono para supuestamente comunicarse con el “centro de Protección Familiar”. Sin embargo, el perfil de Facebook en el que se publica el aviso se identifica como la página de una compañía de seguros ubicada en Dallas, Texas.

En los descargos de responsabilidad de la web a la que dirige el enlace se explica que es un sitio que brinda comentarios sobre productos y servicios, y que se trata de un anuncio / publirreportaje. “Este es un publicitario [sic] y no un artículo de noticias, blog o actualización de protección del consumidor real”, se lee. Sin embargo, tal como hemos descrito, el video se presenta como si se tratara de una nueva noticia anunciada por el periodista Jorge Ramos.

Conclusión

Es falso que exista un "nuevo programa" o plan federal que cubra el 100% de los gastos funerarios para hispanos mayores de 50 años y que “pagaría hasta 30,000 dólares”, como afirma un reel en Facebook. En una revisión a la página web en español del gobierno de EEUU de los programas y ayudas aprobados y vigentes, no encontramos una asistencia con esas características, ni tampoco mediante una búsqueda con palabras clave en Google. Sí existen programas que reembolsan gastos funerarios, pero por muertes relacionadas con el covid-19 o con el huracán Idalia, y no están dirigidos específicamente a hispanos mayores de 50 años. Además, el video usa la imagen de Jorge Ramos, periodista y conductor del Noticiero Univision, quien confirmó que nunca ha hecho comerciales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

