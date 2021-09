No hay evidencias de que las vacunas contra el covid-19 provocan abortos espontáneos

El artículo publicado por New England Journal of Medicine del cual se originó el cálculo incorrecto obtuvo su información de conclusiones preliminares de dos sistemas gubernamentales para monitorear la seguridad de las vacunas ( v-safe, un verificador de salud que funciona en teléfonos inteligentes y es operado por los CDC, y el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas o VAERS, por sus siglas en inglés) para embarazadas que habían recibido las vacunas de Pfizer/BioNTech o Moderna. El estudio concluyó que no hubo “señales obvias de (riesgos a la) seguridad entre personas embarazadas que recibieron las vacunas de ARNm contra el covid-19” y admitió la necesidad de realizar un seguimiento adicional en personas embarazadas, especialmente a las vacunadas al comienzo de su gestación.