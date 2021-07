¿Los vacunados contra el covid-19 no pueden viajar en avión debido al riesgo de coágulos de sangre?

Las líneas aéreas no prohíben volar a vacunados contra el covid-19 y si bien cuatro pilotos de British Airways fallecieron, sus muertes no están relacionadas con la vacuna. La “trombosis del viajero”, que se debe a la inmovilidad prolongada y al poco espacio en viajes de más de cuatro horas, es diferente a los casos extremadamente raros de trombos vinculados hasta ahora sólo con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, no con las de ARNm (Pfizer o Moderna). Por ser dos mecanismos distintos, expertos coinciden en que los vacunados no tienen problemas para viajar.