No hay evidencias de un complot de Gates y Soros para poner vacunas mediante pruebas de covid-19

Las vacunas contra el covid-19 usadas en la actualidad deben administrarse mediante una inyección. Sin embargo, publicaciones en Instagram sugieren infundadamente que Bill Gates y George Soros usarán pruebas de covid-19 para vacunar secretamente a personas que aún no han recibido las inyecciones. No hay evidencia que sostenga esta teoría de la conspiración y los científicos dicen que tratar de administrar una vacuna con un hisopo nasal probablemente no sea efectivo.