No, Pfizer no es dueña del laboratorio de Wuhan ni hay evidencias de vínculos con Soros y Gates, como dice la cadena de Whatsapp

Es falso que Glaxo y Pfizer sean dueños del Instituto de Virología de Wuhan, que es propiedad del Estado chino. Glaxo tampoco tiene acciones mayoritarias en Pfizer ni la Black Rock maneja las finanzas de la Open Society Foundation, ni hay evidencias de que Winthertur, que es suiza y no alemana, construyera un laboratorio en China. No hay pruebas de que Gates sea accionista de Pfizer; tampoco es el primer patrocinador de la OMS: lo es el gobierno de Alemania. No sigas circulando la cadena.