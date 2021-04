¿Bill Gates ha propuesto asesinar a millones de personas con el uso de vacunas?

Resumen rápido

En 2010, Bill Gates se refirió brevemente a reducir la tasa de crecimiento demográfico durante una charla de TED Talk donde habló sobre el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. Un video conspirativo que circula en Facebook edita esa charla de Gates tendenciosamente para sugerir que su “deseo” era usar vacunas para despoblar el planeta.

Historia completa

Un video que ha sido visto en Facebook más de 100,000 veces usa partes de un video de Bill Gates editadas tendenciosamente para acusar al cofundador de Microsoft de defender un plan siniestro para despoblar el planeta con el uso de vacunas.

En el video, titulado en inglés “Take a look at this #DepopulationAgenda” ("Eche un vistazo a este plan despoblador"), una voz en off simulada por una computadora sugiere que Gates y otros grandes filántropos pretenden eliminar una parte de la población global. El mismo video fue publicado en YouTube en abril del 2020, cuando comenzaron a circular en redes sociales teorías conspirativas según las cuales Gates tendría un plan para rastrear a personas con chips colocados en las vacunas.

Esta nueva versión de Facebook usa música siniestra y estética de meme, con la imagen apocalíptica de una jeringa delante de un montón de calaveras para sugerir la existencia de un plan mortífero. La voz simulada le dice a los espectadores que usará citas directas del “propio Bill Gates para que luego nadie me acuse de distorsionar sus palabras”. Pero eso es exactamente lo que hace después.

El video edita sesgadamente una charla TED que Gates dio en el año 2010, “ Innovating to Zero!” ("Innovar hasta llegar a cero"), que se enfocaba en la necesidad de eliminar las emisiones de dióxido de carbono con nuevas estrategias de producción energética para combatir el cambio climático . Pero el video ignora ese tema y presenta la charla engañosamente para evidenciar un supuesto plan “despoblador” que involucra al covid-19 y la campaña global de vacunación impulsada por Gates, la Organización Mundial de la Salud y las empresas farmacéuticas.

Antes de mostrar fragmentos de la charla de Gates de 2010, el video presenta partes de un reportaje publicado por el diario británico The Guardian en 2009, según el cual Gates y otros filántropos multimillonarios se habían reunido para analizar la sobrepoblación como un gran problema global. Pero ese fue solamente uno de los temas abordados. El video omite partes de la nota que explican que el grupo también conversó sobre otros asuntos, tales como educación, reforma gubernamental y crisis económica.

La Fundación Gates ha evitado muertes de niños con sus campañas de vacunación

Es importante destacar (porque el video de Facebook no lo hace) que el mismo reportaje de The Guardian también menciona que, según estimaciones de ese entonces, la campaña de vacunación de la Fundación Bill y Melinda Gates llamada Gavi “había evitado 3.4 millones de muertes en solamente ocho años”.

Tras usar maliciosamente el artículo de The Guardian, el video luego muestra un fragmento de la charla TED de 2010 en la que Gates menciona la cantidad de dióxido de carbono producida cada año en el planeta.

Bill Gates, “Innovating to Zero!”: "…más de 26,000 millones de toneladas. Eso es cerca de 20 toneladas por cada estadounidense. En países pobres, es menos de una tonelada por persona. En promedio son cerca de cinco toneladas por persona en el planeta. Entonces, de alguna manera, tenemos que adoptar cambios para bajarlo a cero. Ha estado subiendo constantemente. Solamente algunos cambios económicos han detenido su crecimiento, así que tenemos que ir desde un crecimiento rápido a una reducción, a una reducción total hasta llegar a cero.

Esta ecuación tiene cuatro factores, un poco de multiplicación. Entonces usted tiene algo a la izquierda, CO2, que quiere llevar a cero. Y eso estará referido a una cantidad de personas, los servicios que cada persona usa en promedio, la energía promedio de cada servicio, y el CO2 que se emite por unidad de energía. Así que veamos cada uno y veamos cómo podemos bajarlo a cero. Probablemente, una de estas cifras tendrá que acercarse bastante a cero.

Éste es el álgebra que estudiamos en la escuela. Echemos un vistazo.

Primero, tenemos a la población. El mundo hoy tiene 6,800 millones de habitantes. Va camino a los 9,000 millones. Ahora, si hacemos un trabajo muy bueno con las vacunas nuevas, atención médica, cuidados a la salud reproductiva, podríamos reducirlo quizás un 10 o 15%. Pero allí vemos un incremento cercano al 1.3".



Ese fragmento de la intervención de Gates ha generado una narrativa falsa que ha persistido durante años, según la cual Gates proponía asesinar a millones de personas con el uso de vacunas. El video de Facebook retoma esa falsa perspectiva.

"Los padres tienen menos hijos cuando tienen la seguridad de que sus hijos llegarán a la etapa adulta”

Está claro que Gates se refería a su convicción de que mejorar la salud y reducir la mortalidad infantil con métodos que incluyen las vacunas puede ayudar a limitar el crecimiento demográfico en el futuro, algo que ha explicado en ocasiones anteriores.

En 2012, por ejemplo, se refirió a la necesidad de que los países en desarrollo brinden servicios de planificación familiar y mejor atención médica para reducir la mortalidad infantil y lidiar así con la sobrepoblación. Y en 2018, Melinda Gates, su esposa y fundadora de la fundación de la pareja, dijo : “Cuando más niños sobreviven los cinco años de vida y más madres pueden decidir si quieren tener hijos, el tamaño demográfico no crece, sino que se reduce. Los padres tienen menos hijos cuando tienen la seguridad de que sus hijos llegarán a la etapa adulta”.

Gates hablaba de cambio climático, no de despoblar el mundo

Durante su charla TED, no editada, Bill Gates dedica la mayor parte del tiempo a hablar sobre la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono a través de la innovación en la producción energética. Menciona, por ejemplo, un proyecto que busca crear energía nuclear de manera más eficiente usando desechos generados por los reactores nucleares actuales.

Pero el video de Facebook elimina todo eso, un total de casi 13 minutos, y la edición une el momento en que Gates brevemente menciona la posibilidad de limitar el crecimiento demográfico con el momento en el que expresa su “deseo” de que tal tecnología para reducir las emisiones de carbono exista. Pero sin el contexto, los espectadores no pueden entender a cuál tecnología se refería.

El video editado retoma su intervención aquí:

Bill Gates, “Innovating to Zero!”: "Así que este es un deseo. Es un deseo muy concreto de que inventemos esta tecnología. Si usted me concediera un solo deseo para los próximos 50 años, si yo pudiera escoger entre elegir quién es presidente, elegir una vacuna (que es algo que me encanta) o elegir que esto, que cuesta la mitad y no emite CO2, se invente, ese es el deseo que yo escogería. Es el que tiene el impacto mayor. Si no obtenemos este deseo, la división entre las personas que piensan a corto plazo y a largo plazo será terrible, entre Estados Unidos y China, entre países ricos y pobres, y sobre todo, las vidas de esas 2,000 millones de personas serán bastante peor".



“¿Qué le escuchamos a Bill?”, pregunta la voz en off del video. “Para solucionar el calentamiento global, que supuestamente es causado por emisiones antrópicas [producidas por el ser humano] de carbono, usted necesita reducir ligeramente la población global”.

Como dijimos, Gates solo sugirió, brevemente, que la atención médica y las vacunas pueden reducir la tasa de crecimiento demográfico, pero no propuso matar humanos como sugiere el video. Su énfasis durante la charla TED fue en cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la transformación del sector energético, algo que este video malintencionado excluye por completo.

La conferencia TED Talk puede verse entera aquí:



El video de Facebook luego muestra un fragmento de una conversación que Gates sostuvo en 2011 con Sanjay Gupta de CNN, sobre su plan de destinar 10,000 millones de dólares a campañas de vacunación durante una década. Gates dijo durante la entrevista que al reducir la cantidad de niños fallecidos cada año con las vacunas “los beneficios que hay, en términos de la reducción de enfermedades y reducción del crecimiento demográfico, realmente le dan a la sociedad la oportunidad de atenderse a sí misma”.

El video edita la entrevista, muestra a Gates diciendo “reducir el crecimiento demográfico” una y otra vez y luego pregunta: “Asombroso, ¿verdad?”

Pero como hemos dicho, Gates ha sido transparente sobre su convicción de que una mejoría en la atención médica y las vacunas pueden reducir el crecimiento demográfico.

El video termina sembrando dudas sobre la respuesta global a la pandemia del covid-19.

Muestra un largo video de 2015 en el que Gates comenta sobre la necesidad de prepararse para una pandemia, seguido de detalles sobre las donaciones sustanciales de Gates a la Organización Mundial de la Salud y la participación de su fundación en un simulacro de respuesta a un coronavirus en 2019 para insinuar, sin fundamento, que Gates, la OMS y la industria farmacéutica han concebido un plan global para matar personas.

Como lo hemos explicado antes en FactCheck.org, tales simulacros se han desarrollado por muchos años. Y al menos 20 años antes del brote del SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, en 2019, algunos expertos ya habían advertido sobre el riesgo de que los coronavirus, que son una familia de virus, desataran una pandemia.

Pero el video omite todo ese contexto y en cambio brinda a los espectadores una narrativa repleta de insinuaciones y vacía de evidencias.

Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 5 de marzo de 2021. Fue traducido por Luis Alonso Lugo.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si hay algún mensaje o imagen que quieres que verifiquemos. Escríbenos a eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.