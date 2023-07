Es falso que la NASA admitió que el cambio climático se produce por cambios en la órbita solar de la Tierra y no por la actividad humana

La desinformación se basa en una publicación del 30 de agosto de 2019 del portal web Signs of The Times (SOTT), que se autodescribe como “un sitio líder de noticias alternativas que ofrece periodismo independiente y análisis imparcial”, pero que según el análisis de Media Bias/Fact Check se trata de un sitio sesgado de “conspiración y pseudociencia basado en la promoción de información falsa, no comprobada o engañosa que no puede verificarse o ha sido desacreditada".