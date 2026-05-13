Guerra Producción de la OPEP cae casi un 34 % debido a la guerra en Irán y el cierre de Ormuz La pérdida en conjunto por los 12 países de la organización desde que empezó la guerra de Estados Unidos con Irán es de 9,67 mbd (millones de barriles diarios)

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La Organización de los Países Exportadores de Petróleo ( OPEP) se desplomó casi un 34% en abril con 8,98 millones de barriles diarios tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio.

Cabe destacar que la organización contaba con el 80% de las reservas probadas del petróleo en el mundo antes de la salida de los Emiratos Árabes y tiene como objetivo regular el precio del crudo coordinando aumentos o reducciones de la producción.

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Desplome récord de LA OPEP

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De acuerdo con las cifras publicadas este miércoles 13 de mayo por la OPEP, la pérdida en conjunto por los 12 países de la organización desde que empezó la guerra de Estados Unidos con Irán es de 9,67 mbd (millones de barriles diarios).

Tan solo entre los meses de abril y marzo hubo un retroceso de casi un millón de barriles diarios. La producción de Arabia Saudita bajó un 33% (6,77 millones de barriles diarios), comparado con febrero.

Esta baja supera el recorte que se implementó voluntariamente por la organización cuando trataron de mantener estables los precios del crudo tras la pandemia del covid.

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Las mayores pérdidas las tuvieron Kuwait e Irak, en donde sus extracciones sufrieron casi un 77 % y un 67 %. Los iraníes han seguido bajando hasta llegar a 2,85 millones de barriles diarios el mes pasado, desde los 3,24 millones de barriles diarios de febrero.

¿Por qué se salió EAU de la OPEP?

Los Emiratos Árabes Unidos ya llevaban tiempo manifestando su inconformidad, ya que la organización le ponía límites de extracción. Al igual que mantenían los precios altos y restringían las ganancias y la cuota del mercado a los países que no pertenecían al grupo.

La nación tiene una capacidad de producir entre 4.8 y 5 millones de barriles diarios, pero la OPEP lo obligaba a reducir su producción y esto ocasionaba que sus ingresos fueran menores.

Tras anunciar su salida de la organización, EAU señaló que planean continuar con su objetivo de aumentar la producción de crudo de forma gradual y mesurada, basándose en la demanda y las condiciones de mercado.

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Según el informe de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos tuvieron una subida moderada de 0,13 mbd hasta 2,02 mbd, en su último mes en la organización. Sin embargo, siguen acumulando una caída de 40% que se produjo antes de la guerra.

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¿Cuál es el objetivo de la OPEP?

La OPEP fue fundada en Bagdad en septiembre de 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela y tiene como objetivo mantener los precios altos para que los gobiernos que son miembros de la misma puedan establecer sus presupuestos y así tener beneficios de los recursos naturales, sin provocar una recesión en los consumidores.

Cabe mencionar que tanto el presidente republicano, Donald Trump, como el presidente demócrata, Joe Biden, han presionado a la organización para que produjera más petróleo.