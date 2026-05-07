Irán EEUU interceptó ataques iraníes contra buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y respondió bombardeando posiciones militares de Irán El ejército estadounidense afirma que interceptó ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y que "atacó instalaciones militares iraníes responsables de agredir a las fuerzas estadounidenses" sin provocación previa.

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El ejército estadounidense informó el jueves que interceptó ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y que "atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses".

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones mientras los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban por el paso marítimo internacional. Ningún buque estadounidense resultó alcanzado", informó el Comando Central del Ejército en redes sociales.

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Las fuerzas estadounidenses interceptaron «ataques iraníes no provocados» y respondieron con ataques en defensa propia, señaló el Centcom.

"El Comando Central de los Estados Unidos neutralizó las amenazas inminentes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, entre ellas bases de lanzamiento de misiles y drones; centros de mando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", señala el mensaje del Ejército.

El Comando, además, subrayó que "no busca una escalada, pero se mantiene en posición y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses".

Casi en simultáneo al anuncio del Centcom, Irán había acusado a EEUU de de violar el alto al fuego en la guerra de Oriente Medio con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses "en represalia".

"Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.