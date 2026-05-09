Medio Oriente Irán amenaza con "fuerte represalia" luego de ataques de EEUU a sus buques petroleros La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió de un ataque contundente contra una de las bases estadounidenses de la región si se ataca a petroleros o buques comerciales iraníes. La televisión estatal iraní informó de la advertencia un día después de que Estados Unidos atacara dos petroleros iraníes.

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Irán amenazó el sábado por la noche con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente en caso de nuevos ataques a sus buques mercantes, el día siguiente de que dos de sus petroleros fueran bombardeados por Washington, que sigue esperando la respuesta de Teherán a sus últimas propuestas.

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos", declaró el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán.

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"Misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego", añadió el comandante, general Majid Mousavi, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.

Estas amenazas se producen al día siguiente de ataques de Estados Unidos contra dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán.

Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Este sábado el Comando Central del Ejército de EEUU reportó que a la fecha, las unidades militares bajo sus órdenes "han desviado 58 buques comerciales y han inmovilizado 4 desde el 13 de abril para impedir que los barcos entren o salgan de los puertos iraníes".

"Seriedad"

Los enfrentamientos navales entre Washington y Teherán se han multiplicado desde principios de mes, mientras las negociaciones parecen estar en punto muerto.

El presidente Donald Trump declaró el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a su última propuesta destinada a poner fin a la guerra.

"Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo", aseguró a periodistas.

Pero el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó el sábado su escepticismo sobre la seriedad de la diplomacia estadounidense al hablar telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

"La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia", afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.

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Y mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunió el sábado con el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, con quien discutió temas de seguridad, informó el Departamento de Estado. Catar es un aliado en la región de Estados Unidos.