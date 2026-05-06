Petróleo

¿Cuál es el precio del petróleo hoy miércoles 6 de mayo del 2026?

Con el cierre del estrecho, se desató la mayor interrupción del suministro en la historia de los mercados petroleros, lo que ocasionó que los precios del petróleo subieran hasta 112 dólares por barril a principios de abril

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Por:N+ Univision
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La economía global ha sido impactada por el cierre del estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el pasado 28 de febrero, pues por él transita cerca del 20% del crudo.

Las bolsas de valores suben con fuerza a nivel global teniendo la esperanza de que EEUU e Irán estén cerca de llegar a un acuerdo que les permita transportar el crudo desde el Golfo Persico. A continuación te decimos el precio del crudo hoy.

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¿Cuál es el precio del petróleo hoy miércoles 6 de mayo?

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El precio del barril de crudo Brent, la referencia internacional, cayó un 7,5%, llegando al precio de 101,75 dólares. Esta caída se da después de que el presidente Donald Trump declarara que el estrecho de Ormuz podría estar abierto para todos, si la República Islámica acepta un acuerdo, sobre el cual no se han dado más detalles al respecto.

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Esta noticia se produce después de que el presidente republicano interrumpió su "Proyecto Libertad", que consistía en habilitar un canal seguro para los barcos mercantes que estaban varados, después del cierre del estrecho de Ormuz.

¿Cómo van los mercados bursatiles?

La mañana de este miércoles, el Wall Street, el S&P 500 subió un 1,2%. El Dow Jones Industrial Average subió 580 puntos, o un 1,2%, y el Nasdaq Composite subió un 1,5%.

En el caso de los mercados bursátiles extranjeros registraron ganancias aún mayores, y los índices subieron un 6,5% en Seúl, un 2,1% en Londres y un 3,1% en París.

Video Estrecho de Ormuz hoy 5 de Mayo | EEUU hunde seis naves de Irán tras ataques a buques comerciales

¿Por qué sube el precio de la gasolina por el encarecimiento del petróleo?

De acuerdo con la asociación automovilística ( AAA) el precio del galón de gasolina subió 31 centavos de dólar en la última semana y se disparó 4,48 dólares por galón el martes 5 de mayo. Esto equivale a un 50 % desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio.

Uno de los factores por los que sube el precio de la gasolina se debe a que los precios del petróleo representan alrededor del 51% del precio del mismo, según la Administración de Información Energética.

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No obstante, por ahora persiste la incertidumbre sobre si la guerra terminará para que se abra el estrecho o no, y si los precios de los mercados bursátiles, la gasolina y el petróleo seguirán viéndose afectados.

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