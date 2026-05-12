mundo Irán lanza ultimátum a Estados Unidos para aceptar su plan de paz de 14 puntos en Oriente Medio El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, afirmó que no existe una alternativa viable fuera de reconocer las demandas iraníes y advirtió que cualquier otra postura resultará en el fracaso de las negociaciones

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El jefe negociador de Irán lanzó un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

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