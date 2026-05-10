piedras preciosas Desentierran rubí gigante de 11,000 quilates en el corazón de Myanmar, una región herida por la guerra El rubí, de 11 mil quilates, equivalentes a 4.8 libras, fue hallado cerca de Mogok, en la región montañosa de Mandalay, una zona marcada recientemente por fuertes enfrentamientos derivados de la guerra civil.

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Mineros en Myanmar han descubierto un raro rubí de enorme tamaño, considerado el segundo más grande por peso jamás encontrado en esta nación del sudeste asiático azotada por el conflicto, informaron el viernes los medios estatales.

El rubí, que pesa 11,000 quilates o 4.8 libras, fue d esenterrado cerca de la ciudad de Mogok, en la región alta de Mandalay, el corazón de la lucrativa industria minera de gemas que recientemente ha experimentado intensos combates en la extensa guerra civil del país.

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Según un informe del medio estatal Global New Light de Myanmar, el rubí en bruto recién hallado fue descubierto a mediados de abril, justo después del festival tradicional de Año Nuevo.

Aunque pesa aproximadamente la mitad que una piedra de 21.450 quilates hallada en 1996, este nuevo descubrimiento se considera más valioso debido a su color y calidad superiores. Se describe como una piedra de tonalidad rojo violácea con matices amarillentos, de alta calidad cromática, transparencia moderada y superficie altamente reflectante.

En esta fotografía, proporcionada por el Equipo de Información de Noticias Militares de Myanmar el jueves 7 de mayo de 2026, se muestra el rubí recientemente descubierto en Myanmar, en la oficina presidencial de Naypyitaw. (Foto del Equipo de Información de Noticias Militares de Myanmar vía AP). Imagen AP

Myanmar produce hasta el 90% de los rubíes del mundo, principalmente en las regiones de Mogok y Mong Hsu. Las piedras preciosas, tanto las comercializadas legalmente como las de contrabando, constituyen una importante fuente de ingresos para Myanmar. Activistas de derechos humanos y organizaciones como Global Witness, un grupo de investigación y presión con sede en el Reino Unido, han instado a los joyeros a dejar de comprar gemas procedentes de Myanmar, dado que esta industria ha sido una fuente vital de ingresos para sus gobiernos militares durante varias décadas.

Este año se instaló un nuevo gobierno, supuestamente civil , pero tras unas elecciones que grupos de derechos humanos y de oposición calificaron de fraudulentas, la votación devolvió al poder al presidente Min Aung Hlaing , el jefe del ejército que lideró el último golpe militar en 2021. Él y su gabinete examinaron recientemente el enorme rubí en su oficina en la capital, Naypyitaw.

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La extracción de piedras preciosas también sirve como fuente principal de financiación para los grupos armados étnicos que luchan por la autonomía, un factor que ha contribuido a alimentar décadas de conflicto interno.