Emiratos Árabes Unidos (país) Los Emiratos Árabes Unidos abandonarán la OPEP, lo que supone un duro golpe para el cártel petrolero Los Emiratos Árabes Unidos abandonarán la OPEP a partir del viernes, lo que privará al cártel petrolero de su tercer mayor productor y debilitará aún más su influencia sobre el suministro y los precios mundiales del petróleo.

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Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonarán la OPEP a partir del 1 de mayo, lo que privará al cártel petrolero de su tercer mayor productor y debilitará aún más su influencia sobre el suministro y los precios mundiales del petróleo.

La decisión de los EAU se venía rumoreando desde hacía tiempo, ya que en los últimos años se había opuesto a las cuotas de producción de la OPEP, que consideraba demasiado bajas, lo que significaba que no podía vender al mundo tanto petróleo como hubiera querido.

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"Tras haber invertido fuertemente en la expansión de la capacidad de producción de energía en los últimos años, el panorama general es que los EAU estaban ansiosos por bombear más petróleo", escribió Capital Economics en un análisis. "Los lazos que unen a los miembros de la OPEP se han aflojado", señaló, especialmente después de que Qatar se retirara del cartel en 2019.

Es probable que la política regional también esté influyendo. Los Emiratos Árabes Unidos han tenido relaciones cada vez más frías con Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, por cuestiones políticas y económicas en el Medio Oriente, incluso después de que ambos fueran atacados por Irán, otro miembro de la OPEP, durante la guerra.

Adiós a medio siglo en la OPEP

Los Emiratos Árabes Unidos han sido miembros de la OPEP a través del emirato de Abu Dabi desde 1967, cuatro años antes de que el antiguo protectorado británico se convirtiera en un país.

El último miembro de la OPEP en retirarse del cartel fue Angola en 2024.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos y su perfil energético en evolución", señaló un comunicado de los EAU.

"Durante nuestro tiempo en la organización, hicimos contribuciones significativas y sacrificios aún mayores en beneficio de todos", agregó.

"Sin embargo, ha llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional".

De los 12 países miembros de la OPEP, Arabia Saudí encabeza la producción con 11.1 millones de barriles por día, seguida por Irán, con 4.7 millones, y en el cuarto lugar Irak con 4.47 millones de barriles, según datos de cierre de 2025.

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La partida de Emiratos ocurre en medio del bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde circula 20% del petróleo del mundo.

Dadas las restricciones a los envíos de petróleo en el estrecho, los Emiratos Árabes Unidos no querían verse limitados por cuotas una vez que la situación volviera a la normalidad, según declaró a la AFP una fuente cercana al Ministerio de Energía.

Los Emiratos Árabes Unidos, duramente afectados por los ataques iraníes, también han atravesado dificultades en su relación con Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, tras un enfrentamiento entre fuerzas rivales respaldadas por ambos países en Yemen.

No se prevé un impacto inmediato en los mercados mundiales del petróleo

La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no tendrá necesariamente efectos inmediatos en los mercados. El martes, el crudo Brent, el referente internacional, se cotizó por encima de los 111 dólares el barril, es decir, más del 50 % por encima de su precio anterior a la guerra.

La OPEP representa aproximadamente el 40% de la producción mundial de petróleo, pero su poder de mercado se ha ido debilitando en los últimos años a medida que Estados Unidos ha aumentado su producción. Mientras que Arabia Saudita producía más de 10 millones de barriles de petróleo al día antes de la guerra, Estados Unidos bombea más de 13 millones de barriles al día.

El presidente Donald Trump, ha sido un crítico constante del cártel durante sus dos mandatos en la Casa Blanca.

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Los Emiratos Árabes Unidos producían alrededor de 3,4 millones de barriles de crudo al día justo antes de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Los analistas afirman que tiene capacidad para producir aproximadamente 5 millones de barriles al día.

En su anuncio del martes EUA indicó que también abandonarían el grupo más amplio de la OPEP+, que Rusia había liderado para intentar estabilizar los precios del petróleo.

La salida de los Emiratos Árabes Unidos elimina a uno de los pocos miembros de la OPEP con capacidad para aumentar rápidamente la producción, señaló Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.

"Una OPEP estructuralmente más débil, con menos capacidad excedentaria concentrada dentro del grupo, tendrá cada vez más dificultades para calibrar la oferta y estabilizar los precios", afirmó.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, cada vez más enfrentados

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos compiten cada vez más en cuestiones económicas y políticas regionales, especialmente en la zona del Mar Rojo. Ambos países lucharon juntos contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, en 2015.

Sin embargo, esa coalición se rompió en medio de recriminaciones a finales de diciembre, cuando Arabia Saudita bombardeó lo que describió como un cargamento de armas destinado a los separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos Árabes Unidos.

A medida que aumentaban las tensiones en los últimos meses, las emisoras saudíes que llevaban mucho tiempo establecidas en Dubái, el centro económico de los Emiratos Árabes Unidos, se han retirado al reino.

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"Esta salida de la OPEP encaja con la necesidad de flexibilidad de los Emiratos Árabes Unidos con respecto a los principales consumidores de energía, incluida una futura relación con China y una relación más competitiva con Arabia Saudita", afirmó Karen Young, investigadora sénior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Aunque Arabia Saudita y la OPEP no tuvieron una reacción inmediata, el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, insistió en que la decisión de su país no se debía a ninguna disputa con su vecino del Golfo.

"Llevamos años y años trabajando juntos. Tenemos el mayor respeto por los saudíes por liderar la OPEP", declaró al-Mazrouei a la CNBC.

Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos enviaron a su ministro de Relaciones Exteriores, en lugar de a su gobernante, a una reunión de líderes árabes del Golfo celebrada el martes en Yeda, Arabia Saudita, organizada por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

Los Emiratos Árabes Unidos fueron sede de las conversaciones climáticas de la COP28 de las Naciones Unidas en 2023, una conferencia que concluyó por primera vez con el compromiso de casi 200 países de abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta. Pero los Emiratos Árabes Unidos aún planean aumentar su capacidad de producción en los próximos años, incluso mientras buscan más energía limpia a nivel nacional, una medida criticada por los activistas climáticos.

"La demanda de energía va a seguir aumentando sin cesar", declaró el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en una conferencia sobre petróleo celebrada en Abu Dabi en noviembre. "Hoy es el día para anunciar que no hay transición energética. Solo hay adición de energía".