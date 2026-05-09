Noticias Irán quiere que miembros que sirvieron en la Guardia Revolucionaria obtengan visas para la Copa del Mundo El equipo representa a un país que mantiene un frágil alto el fuego con Estados Unidos después de que este país e Israel desencadenaran una guerra con los ataques a Irán el 28 de febrero

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La federación iraní de fútbol declaró el sábado que el país participará "sin duda" en la Copa Mundial de la FIFA 2026 e insistió en que los anfitriones del torneo (Estados Unidos, Canadá y México) tengan en cuenta las preocupaciones de Teherán en torno al viaje del equipo y cómo será tratado.

Según informaron los medios iraníes, "a todos los jugadores y al cuerpo técnico, especialmente a aquellos que prestaron servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se les deberían conceder visados sin problemas", declaró Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán.

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El equipo representa a un país que mantiene un frágil alto el fuego con Estados Unidos después de que este país e Israel desencadenaran una guerra con los ataques a Irán el 28 de febrero, y cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar impuesta por la administración Trump.

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En el comunicado difundido el viernes por la agencia de noticias estatal IRNA, Taj afirmó que Irán había presentado condiciones vinculadas a la participación, incluidas garantías sobre visados, seguridad y trato a los jugadores y funcionarios iraníes, y añadió que la República Islámica participaría "sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones".

Guardia Revolucionaria de Irán



Estas declaraciones se produjeron después de que las autoridades canadienses denegaran el mes pasado la entrada a Taj antes de un Congreso de la FIFA, supuestamente debido a sus vínculos pasados con la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán, a la que tanto Estados Unidos como Canadá han designado como organización terrorista.

La Guardia Revolucionaria cuenta con una fuerza terrestre, una marina y una aérea y es responsable del programa de misiles balísticos. Se estima que sus efectivos son de 125.000 a 200.000, y fue creado por Jomeini, porque él y los clérigos no confiaban en el ejército regular iraní.

Taj ha declarado en repetidas ocasiones que Irán solicitará garantías a la FIFA de que los funcionarios, jugadores, bandera nacional e himno iraníes serán tratados con respeto durante la Copa del Mundo.

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Anteriormente, otros ya habían expresado su preocupación por la concesión de visados a personas que habían completado su servicio militar obligatorio en la Guardia Nacional.

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Este asunto podría afectar a uno de los jugadores clave de Irán, Mehdi Taremi, capitán del equipo y delantero que ya había cumplido su servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria. En Irán, los reclutas también pueden ser asignados a la policía o al ejército, a menudo de forma aleatoria.

La selección de Irán ha quedado encuadrada en el Grupo G con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, y debutará en el Mundial contra Nueva Zelanda en Inglewood, cerca de Los Ángeles.

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