Israel Israel deporta a dos activistas detenidos por liderar una flotilla de ayuda a Gaza El Ministerio israelí de Exteriores calificó a los dos activistas en una publicación en X el domingo de “provocadores profesionales”

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | jueves 7 de mayo de 2026

Israel deportó a dos activistas el domingo después de que permanecieran detenidos durante algo más de una semana por encabezar una flotilla de ayuda que intentaba romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza.

Los dos, el ciudadano español-sueco de origen palestino Saif Abukeshek y el ciudadano brasileño Thiago Ávila, figuraban entre decenas de activistas interceptados por la Marina israelí frente a la costa de Creta. Ambos son miembros del comité directivo de la Flotilla Global Sumud, cuya misión es romper el bloqueo naval de Israel y llevar algo de ayuda humanitaria al territorio palestino.

PUBLICIDAD

El Ministerio israelí de Exteriores calificó a los dos activistas en una publicación en X el domingo de “provocadores profesionales”, y afirmó: “ Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.

Video Respuesta a propuesta para poner fin a la guerra de EEUU e Irán en vilo; se alista nuevo encuentro entre Israel y Líbano

En el momento del arresto, las autoridades israelíes señalaron que ambos habían sido detenidos para ser interrogados, y que Abukeshek era “sospechoso de afiliación a una organización terrorista” y Ávila era “sospechoso de actividad ilegal”, sin aportar pruebas. No se han hecho públicas acusaciones formales en su contra, los últimos activistas que permanecían retenidos en Israel.

España y Brasil condenaron “el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales por el Gobierno de Israel” en un comunicado conjunto en ese momento. Su detención desató protestas de solidaridad en varios países.

Tras llegar a Atenas, Abukeshek insistió en que continuaría protestando contra el bloqueo de Israel a Gaza y lo que dijo que era el maltrato a los prisioneros palestinos en Israel.

Video Hispano detenido por ICE decide 'autodeportarse' tras 20 años en EEUU: resumen de las noticias del día

“Tenemos que seguir movilizándonos. “No podemos olvidar a los prisioneros palestinos”, dijo en un comentario en video publicado en la cuenta de X de la Flotilla Global Sumud.

En total, la Marina israelí interceptó 22 embarcaciones y a 175 activistas. Los activistas afirmaron que fuerzas israelíes abordaron sus barcos, destrozaron motores y detuvieron a algunas de las personas a bordo. El incidente ocurrió a cientos de millas (kilómetros) de Gaza y de Israel durante la noche del miércoles al jueves.

Video Estrecho de Ormuz hoy 5 de mayo: Irán y EEUU se disputan el control tras el inicio del Proyecto Libertad

Funcionarios israelíes manifestaron que necesitaban actuar con antelación contra la flotilla antes de que llegara a aguas israelíes debido al elevado número de embarcaciones implicadas.

PUBLICIDAD

El más reciente intento de la flotilla de llegar a Gaza se produce menos de un año después de que las autoridades israelíes frustraran un esfuerzo anterior del grupo. Ese intento involucró unas 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas, entre ellos la activista climática sueca Greta Thunberg, Mandla Mandela —nieto de Nelson Mandela— y varios legisladores.

Israel arrestó, detuvo y posteriormente deportó a los participantes, incluido Ávila, quien sostuvo que las autoridades israelíes los maltrataron mientras estaban detenidos. Las autoridades israelíes negaron las acusaciones.

Ataque israelí mata a dos personas en Gaza

En Gaza, un ataque israelí alcanzó un vehículo y mató al menos a dos personas, incluido un agente de policía de Hamás, según el hospital Nasser, que recibió a las víctimas.



La defensa civil, un organismo de primeros auxilios que opera bajo el Ministerio del Interior dirigido por Hamás, indicó que el vehículo fue alcanzado a última hora de la mañana del domingo en el barrio de Al-Amal, en la ciudad sureña de Jan Yunis.

Uno de los dos fallecidos era el coronel Wessam Abdel-Hadi, quien dirige el departamento de investigaciones policiales en Jan Yunis, informó el hospital.

El ejército israelí señaló que estaba revisando el ataque.

Video Más de 67,000 muertos y el 92% de los hogares destruidos: la magnitud de dos años de guerra en Gaza

Las defensas civiles fueron las más recientes entre los palestinos en el enclave costero desde que un frágil acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza.

PUBLICIDAD

Aunque los combates más intensos han disminuido, el inestable alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando al menos a 850 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Video Trump anuncia inicio de "segunda fase" de negociaciones entre Israel y Hamas: las noticias del día



El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, por lo general, fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose que distinga entre civiles y combatientes.

Los milicianos han realizado ataques con disparos contra las tropas, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.