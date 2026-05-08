Guerra 1,500 barcos y 20,000 tripulantes atrapados en aguas del Medio Oriente por la guerra en Irán Unos 1,500 buques y sus tripulaciones, unas 20,000 personas, permanecen "atrapados" en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Medio Oriente entre la República Islámica y EEUU e Israel. El cierre de Ormuz ha causado un gravísimo trastorno en el mercado petroleo, al interrumpir la ruta por la cual circula cerca de 20% del petróleo del mundo.

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El bloqueo del estrecho de Ormuz en Medio Oriente ha provocado que miles de barcos y sus tripulaciones estén "atrapadas" en la región, y dejando además como consecuencia el trastorno del mercado petroleo, impulsando los precios del barril de petróleo y el gas, y reduciendo a una décima parte el flujo normal de barcos.

Este jueves la Organización Marítima Internacional (OMI) informó que unos 1.500 buques y sus tripulaciones, unas 20,000 personas, están afectadas por el cierre del estrecho por parte de Irán.

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La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica.

"Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países", pero "se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos", dijo el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez.

Domínguez subrayó que es una cuestión de la mayor relevancia, pues el transporte marítimo moviliza más de 80% de los productos que se consumen en el mundo.

La firma de inteligencia marítima Windward estima que durante el "caótico" mes de abril "el alto el fuego de 12 días que comenzó el 8 de abril se prorrogó, pero no logró restablecer el tránsito comercial ni la libertad de navegación por el estrecho, y el tráfico se redujo en un 93%.

Las exportaciones de crudo cargadas al oeste del estrecho de Ormuz, en países de la región distintos a Irán, "se desplomaron un 90% en abril con respecto a los niveles previos a la guerra. Según Vortexa, los envíos se situaron en 1,67 millones de barriles diarios, frente a los 16,5 millones de barriles diarios registrados en febrero, el último mes de tránsitos 'normales' por el estrecho de Ormuz".

Asímismo, indica Windward, las exportaciones petroleras de Irán retrocedieron 43% respecto a la cifra antes de la guerra, contándose además que "las fuerzas estadounidenses habían desviado a 44 embarcaciones iraníes que intentaban romper el bloqueo a través del mar Arábigo y el océano Índico, lo que aumentó la presión económica".

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Al cierre de 2025 Irán producía aproximadamente 3.2 millones de barriles de crudo por día, tercero mayo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tras Arabia Saudí e Irak, y el séptimo a nivel mundial.

Riesgos geopolíticos

Las amenazas iraníes contra barcos cargueros y petroleros ha estrangulado el comercio marítimo en el Medio Oriente. Windward asegura que "los temores a los ataques de drones iraníes o la incautación, así como la amenaza de las minas colocadas en el canal de tráfico internacional, están afectando la confianza de los armadores y las aseguradoras marítimas en que se puedan realizar tránsitos seguros".

El tránsito diario por el estrecho de Ormuz "oscila entre 7 y 20 buques, frente a la media de 138 registrada antes de la guerra".

"El bloqueo físico impuesto por Irán, que requiere autorización, está desviando a los buques hacia una ruta septentrional que atraviesa sus aguas territoriales, en medio de informes no confirmados que indican que se exige el pago de peajes. Se está registrando un menor número de buques que transitan por el corredor meridional a través de aguas omaníes".

La industria marítima "se enfrenta hoy a una enorme presión geopolítica, esta volatilidad es en realidad a la que debemos buscarle soluciones concretas, a través del diálogo y la integración, no a través de guerras", indicó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la Convención Marítima de las Américas.

"Los costos operativos fluctúan, las rutas se desvían y las disrupciones son la norma", añadió el mandatario.

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El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está "en estudio" y que Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Pakistán, que actúa como mediador