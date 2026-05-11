Noticias UE impone sanciones a funcionarios por ayudar a Rusia a secuestrar a miles de niños ucranianos A los infantes se les despoja de su identidad, se les entregan pasaportes rusos y se les da en adopción. Algunos son obligados a asistir a escuelas de adoctrinamiento o a campos militares



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La Unión Europea impuso el lunes sanciones a 16 funcionarios acusados de ayudar a Rusia a secuestrar a decenas de miles de niños ucranianos y obligar a muchos de ellos a cambiar de identidad o a ser dados en adopción.

También se impusieron sanciones a siete centros sospechosos de adoctrinar a los niños o entrenarlos para servir en las fuerzas armadas, ya sea para Rusia o para milicias prorrusas dentro de Ucrania.

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Más de 130 personas y "entidades" se encuentran actualmente bajo sanciones de la UE por los secuestros.

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La sede de la UE declaró que la congelación de activos y las prohibiciones de viaje se impusieron porque se considera que los funcionarios y centros son "responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania".

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania a principios de 2022, se estima que 20.500 niños han sido deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza a Rusia o a territorios controlados por Rusia en el este de Ucrania.

Según funcionarios de la UE, a muchos de los niños se les despoja de su identidad y cultura ucranianas, se les entregan pasaportes rusos y se les da en adopción. Algunos son obligados a asistir a escuelas de adoctrinamiento o a campos militares.

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“Rusia está intentando borrar su identidad”, declaró el lunes la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, en una reunión con sus homólogos de la UE en Bruselas, donde se aprobaron las sanciones. “Si nos fijamos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se trata de una de las características del crimen de genocidio. Por lo tanto, es un asunto muy grave”.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros.

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Alrededor de 2200 niños han regresado, pero identificarlos es complicado. Los niños que fueron secuestrados a una edad temprana pueden ser difíciles de reconocer pocos años después. Lograr que regresen a casa es una tarea angustiosa, y algunos niños no siempre son bien recibidos a su regreso.

La UE acogió el lunes, junto con Canadá, una reunión de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, integrada por 47 países, con el fin de aumentar la presión diplomática sobre Rusia y recabar apoyo para las labores de verificación y localización de las personas detenidas.

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“La guerra tiene muchas caras, pero el secuestro de niños es sin duda una de las más horribles”, declaró la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, antes de la reunión. “Debemos ponerle fin, y Rusia debe pagar por ello”.

Entre los funcionarios sancionados el lunes se encuentran los directores de campamentos infantiles, representantes del gobierno y oficiales militares encargados de la formación de jóvenes.

Una de las 16 personas mencionadas fue Lilya Shvetsova, directora del campo “Clavel Rojo” en la Crimea ocupada. La UE afirmó que supervisaba “actividades destinadas a moldear las opiniones políticas e ideológicas de los niños presentes en el centro, incluidos niños ucranianos”.