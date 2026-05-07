Irán

Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma "¡rápido!"

El presidente Donald Trump confirmó la noche de este jueves que tres barcos de la Marina estadounidense fueron atacados en el estrecho de Ormuz por parte de Irán, lo que provocó una respuesta de EEUU. El mandatario amenazó con más ataques si la República Islámica no acepta un acuerdo de paz rápidamente.

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Por:N+ Univision
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Video Irán acusa a EEUU de romper el cese al fuego; ¿qué pasó en el estrecho de Ormuz hoy?

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con más ataques contra Irán si no aceptan pronto el acuerdo de paz que han discutido entre ambos países, poco después de anunciarse que barcos militares estadounidenses repelieron fuego iraní y atacaro objetivos militares de la República Islámica en el estrecho de Ormuz.

"Igual que hoy les hemos dado otra paliza, en el futuro les daremos una mucho más fuerte y mucho más violenta si no firman su acuerdo, ¡rápido!" dijo Trump en redes sociales, luego de confirmar el ataque iraní a tres naves de EEUU.

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El ejército estadounidense había informado minutos antes que interceptó ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y que "atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses".

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones mientras los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban por el paso marítimo internacional. Ningún buque estadounidense resultó alcanzado", informó el Comando Central del Ejército en redes sociales.

Las fuerzas estadounidenses interceptaron "ataques iraníes no provocados" y respondieron con ataques en defensa propia, señaló el Centcom.

"El Comando Central de los Estados Unidos neutralizó las amenazas inminentes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, entre ellas bases de lanzamiento de misiles y drones; centros de mando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", señala el mensaje del Ejército.

El Comando, además, subrayó que "no busca una escalada, pero se mantiene en posición y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses".

Casi en simultáneo al anuncio del Centcom, Irán había acusado a EEUU de de violar el alto al fuego en la guerra de Oriente Medio con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses "en represalia".

"Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.

Acusó además a Estados Unidos de haber llevado a cabo ataques en otras zonas del sur "en cooperación con algunos países de la región". Las fuerzas iraníes "atacaron de inmediato y en represalia a buques militares estadounidenses", añadió.

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