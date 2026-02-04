Noticias

Estados Unidos anuncia que atacó varios objetivos del Estado Islámico en Siria

Autoridades de Estados Unidos revelaron que este miércoles hicieron un nuevo ataque ahora contra objetivos del Estado Islámico en Siria

N+ Univision
Video Donald Trump vs. Europa: así escala conflicto por Groenlandia

Este miércoles 4 de febrero, Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques en contra de varios objetivos del grupo terrorista Estado Islámico en Siria.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos destruyeron el centro de comunicaciones y un nodo logístico clave y depósitos de armas con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones.

Siria y fuerzas kurdas extienden tregua

El pasado 24 de enero hubo una tregua de cuatro días que se extendió a 15 entre el gobierno sirio y combatientes liderados por kurdos.

De acuerdo con el Ministro de Defensa, la extensión fue por una operación de las fuerzas de Estados Unidos para transferir a los milicianos acusados por el Estado Islámico que estuvieron en prisiones en el noroeste de Siria a un centro de detención en Irak.

Información en desarrollo

