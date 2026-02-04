¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump
La presidenta de México le respondió en su conferencia de prensa matutina
Video Trump propone nacionalizar elecciones de 2026: Experto alerta sobre riesgos a la Constitución
La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, le respondió a su homólogo, Donald Trump, quien afirmó que en México gobiernan los cárteles del narco, en N+ Univison te compartimos qué dijo durante su Mañanera del Pueblo de hoy, 4 de febrero de 2026.
En México gobierna un solo ente, el pueblo de México; nadie más.Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Información en desarrollo*