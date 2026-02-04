mexico

¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump

La presidenta de México le respondió en su conferencia de prensa matutina

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump propone nacionalizar elecciones de 2026: Experto alerta sobre riesgos a la Constitución

La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, le respondió a su homólogo, Donald Trump, quien afirmó que en México gobiernan los cárteles del narco, en N+ Univison te compartimos qué dijo durante su Mañanera del Pueblo de hoy, 4 de febrero de 2026.

En México gobierna un solo ente, el pueblo de México; nadie más.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Más sobre mexico

¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado
2 mins

¿Qué se celebra el 5 de febrero 2026 en México? Aquí te decimos si es feriado

América Latina
Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México
1 mins

Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México

América Latina
Mexicano gana el Premio Alfaguara de novela 2026: ¿Quién es David Toscana?
1 mins

Mexicano gana el Premio Alfaguara de novela 2026: ¿Quién es David Toscana?

América Latina
¿Qué le pasó a 'La Nicholette'? Así fue secuestrada presuntamente por 'Los Mayos'
1 mins

¿Qué le pasó a 'La Nicholette'? Así fue secuestrada presuntamente por 'Los Mayos'

América Latina
Joven mexicano envía por error video de asesinato a su madre y ella lo denuncia
2 mins

Joven mexicano envía por error video de asesinato a su madre y ella lo denuncia

América Latina
Traslada México a Estados Unidos a 37 reos del penal del Altiplano
2 mins

Traslada México a Estados Unidos a 37 reos del penal del Altiplano

América Latina
Lo que se sabe del asesinato de Alejandra Rivas y su hija de 1 año en Colima, México
4 mins

Lo que se sabe del asesinato de Alejandra Rivas y su hija de 1 año en Colima, México

América Latina
Por qué cerraron casi 200 tiendas de la popular cadena OXXO en el norte de México
2 mins

Por qué cerraron casi 200 tiendas de la popular cadena OXXO en el norte de México

América Latina
México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, luego de que la policía allanara su embajada en Quito
2 mins

México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, luego de que la policía allanara su embajada en Quito

América Latina
Se extienden los tentáculos de los carteles mexicanos en Colombia
16 mins

Se extienden los tentáculos de los carteles mexicanos en Colombia

América Latina


Información en desarrollo*

Relacionados:
mexicoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX