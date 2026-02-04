Noticias

Choca lancha rápida con migrantes contra una patrulla: Reportan 15 muertos y decenas de heridos

Los cuerpos de 11 hombres y tres mujeres fueron recuperados del mar, mientras que una mujer más falleció posteriormente en el hospital

Un choque nocturno entre un bote de la Guardia Costera de Grecia y una lancha rápida que transportaba migrantes dejó al menos 15 personas fallecidas y más de dos docenas de heridos en el mar Egeo. El trágico incidente ocurrió frente a la isla de Quíos, lo que activó este miércoles 4 de febrero de 2026 un amplio operativo de búsqueda para localizar a posibles desaparecidos.

Guardia Costera mantiene operativo de búsqueda

De acuerdo con la agencia The Associated Press (AP), embarcaciones y un helicóptero de la Guardia Costera griega continúan rastreando la zona tras la colisión ocurrida durante la noche. Las autoridades informaron que la lancha rápida navegaba sin luces y no atendió las señales sonoras y visuales antes de cambiar bruscamente de rumbo, lo que provocó el impacto y su posterior volcadura.

Víctimas, heridos y arresto por tráfico de migrantes

La Guardia Costera señaló que la mayoría de los migrantes eran de origen afgano, mientras que un hombre marroquí -también herido- fue arrestado bajo sospecha de tráfico de personas. En total, 24 personas resultaron heridas, entre ellas 11 menores de edad, y fueron hospitalizadas en Quíos.

Tres pacientes permanecen en estado grave en cuidados intensivos, y dos mujeres embarazadas sufrieron abortos espontáneos.

Los cuerpos de 11 hombres y tres mujeres fueron recuperados del mar, mientras que una mujer más falleció posteriormente en el hospital.

Personal médico relató escenas de angustia al intentar identificar a los padres de niños heridos. “Hubo momentos en los que no sabíamos a quién pertenecían”, declaró el pediatra Kirykas Zannikos, visiblemente conmovido. Todo el personal del hospital, incluidos administrativos, acudió como voluntario ante la emergencia.

Abren investigación y dan respaldo a sobrevivientes

El ministro de Asuntos Marítimos, Vassilis Kikilias, prometió una investigación “con transparencia y profesionalismo”, mientras que el presidente Constantine Tassoulas expresó el respaldo del Estado a los sobrevivientes.

Grecia sigue siendo una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea para migrantes que huyen de conflictos y pobreza, una ruta marcada por riesgos constantes y tragedias recurrentes en el mar.

JICM

