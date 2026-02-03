Relaciones Cuba Estados Unidos ¿México aceptaría mediar entre Cuba y Estados Unidos? Sheinbaum responde a propuesta La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el conflicto entre Cuba y Estados Unidos y cuál es la postura de México

Este martes 3 de febrero 2026 el conflicto entre Cuba y Estados Unidos de América ( EEUU) tuvo una actualización cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre si México estaría dispuesto a fungir como mediador y, además, insistió en la postura de ese país.

El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos puede imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, en el marco del conflicto que el país de Norteamérica tiene con la isla.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha señalado que Trump intenta asfixiar a la isla, con el aparente bloqueo de petróleo, en especial luego de que Estados Unidos se hizo del control del energético en Venezuela, que era su principal abastecedor.

México, por su parte, ha reconcido el envío de petróleo a Cuba, como parte de una estrategia de ayuda humanitaria, argumentando que manda menos del 1% de la producción de Petróleos Mexicanos ( Pemex); sin embargo, en días recientes aclaró que buscará mantener esa dinámica, pero atendiendo la diplomacía y evitando la activación de aranceles por parte de Estados Unidos.

¿México será mediador con Cuba?

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la postura de México en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba y explicó si puede fungir como mediadora entre ambos países.

No es un asunto personal, porque es México, en la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum Pardo dijo que fungir como mediadora entre Estados Unidos y Cuba "depende de Cuba y Estados Unidos, Cuba es un país soberano, independiente; Estados Unidos, también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto".

Además, insistió en que fungiro como posible mediadora "no es un asunto personal, es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la Doctrina Estrada, es más, es una doctrina que viene desde Carranza, la Doctrina Estrada, y la política exterior de Mexico, histórica, que ha tenido sus momentos de mayor oscuridad y de gran brillantez".

"Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos, por Constitución y por convicción, no es un asunto que no quiera protagonizar, es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía. (La propuesta) tiene que venir de ellos, nosotros lo hemos dicho públicamente, pero ya que se den las condiciones", dijo la presidenta de México.