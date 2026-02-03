Relaciones Cuba Estados Unidos

¿México aceptaría mediar entre Cuba y Estados Unidos? Sheinbaum responde a propuesta

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el conflicto entre Cuba y Estados Unidos y cuál es la postura de México

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video México pausa envío de petróleo a Cuba y prioriza relación con EEUU; Sheinbaum enviará ayuda

Este martes 3 de febrero 2026 el conflicto entre Cuba y Estados Unidos de América ( EEUU) tuvo una actualización cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre si México estaría dispuesto a fungir como mediador y, además, insistió en la postura de ese país.

El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos puede imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, en el marco del conflicto que el país de Norteamérica tiene con la isla.

PUBLICIDAD

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, ha señalado que Trump intenta asfixiar a la isla, con el aparente bloqueo de petróleo, en especial luego de que Estados Unidos se hizo del control del energético en Venezuela, que era su principal abastecedor.

México, por su parte, ha reconcido el envío de petróleo a Cuba, como parte de una estrategia de ayuda humanitaria, argumentando que manda menos del 1% de la producción de Petróleos Mexicanos ( Pemex); sin embargo, en días recientes aclaró que buscará mantener esa dinámica, pero atendiendo la diplomacía y evitando la activación de aranceles por parte de Estados Unidos.

Más sobre Relaciones Cuba Estados Unidos

¿El gobierno de Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba antes de terminar el año? Esto reporta The Wall Street Journal
3 mins

¿El gobierno de Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba antes de terminar el año? Esto reporta The Wall Street Journal

América Latina
Presidente de Cuba responde a Donald Trump: Miguel Díaz-Canel explica proceso para afianzar relación
1 mins

Presidente de Cuba responde a Donald Trump: Miguel Díaz-Canel explica proceso para afianzar relación

América Latina
Muere Ricardo Alarcón, poderoso canciller de la Revolución Cubana de Fidel Castro
2 mins

Muere Ricardo Alarcón, poderoso canciller de la Revolución Cubana de Fidel Castro

América Latina
La política de Trump hacia Cuba produce espinosas cuestiones legales para empresas estadounidenses
10 mins

La política de Trump hacia Cuba produce espinosas cuestiones legales para empresas estadounidenses

América Latina
Esta petrolera de EEUU está atrapada en el debate sobre 'máxima presión' para forzar un cambio de régimen en Venezuela
8 mins

Esta petrolera de EEUU está atrapada en el debate sobre 'máxima presión' para forzar un cambio de régimen en Venezuela

América Latina
Pesticidas y no 'ataques sónicos': un estudio sugiere otra causa para la misteriosa enfermedad de diplomáticos en Cuba
4 mins

Pesticidas y no 'ataques sónicos': un estudio sugiere otra causa para la misteriosa enfermedad de diplomáticos en Cuba

América Latina
Tras la salida de Bolton de la Casa Blanca, ¿qué pasará con la llamada "troika de la tiranía" en América Latina?
9 mins

Tras la salida de Bolton de la Casa Blanca, ¿qué pasará con la llamada "troika de la tiranía" en América Latina?

América Latina
El extraño caso de los diplomáticos de EEUU en Cuba: el misterio se intensifica y las divisiones en Washington también
33 mins

El extraño caso de los diplomáticos de EEUU en Cuba: el misterio se intensifica y las divisiones en Washington también

América Latina
No son solo diplomáticos: 19 estadounidenses reportaron daños auditivos tras viajar a Cuba
2 mins

No son solo diplomáticos: 19 estadounidenses reportaron daños auditivos tras viajar a Cuba

América Latina
8 respuestas que explican por qué los anuncios de Trump cambian poco (o nada) en Cuba
9 mins

8 respuestas que explican por qué los anuncios de Trump cambian poco (o nada) en Cuba

América Latina

¿México será mediador con Cuba?

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la postura de México en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba y explicó si puede fungir como mediadora entre ambos países.

No es un asunto personal, porque es México, en la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México


Sheinbaum Pardo dijo que fungir como mediadora entre Estados Unidos y Cuba "depende de Cuba y Estados Unidos, Cuba es un país soberano, independiente; Estados Unidos, también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto".

Video Familia expone las condiciones inhumanas de un padre cubano ingresado en centro de ICE en Tampa

Además, insistió en que fungiro como posible mediadora "no es un asunto personal, es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la Doctrina Estrada, es más, es una doctrina que viene desde Carranza, la Doctrina Estrada, y la política exterior de Mexico, histórica, que ha tenido sus momentos de mayor oscuridad y de gran brillantez".

PUBLICIDAD

"Nosotros defendemos la soberanía de los pueblos, por Constitución y por convicción, no es un asunto que no quiera protagonizar, es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía. (La propuesta) tiene que venir de ellos, nosotros lo hemos dicho públicamente, pero ya que se den las condiciones", dijo la presidenta de México.

Por otra parte, informó que esta semana México podría enviar una carga de ayuda humanitaria a Cuba, aunque reconoció que "tenemos que conocer sus necesidades para poder enviar. Va a ser muy transparente y lo vamos a informar".

Relacionados:
Relaciones Cuba Estados UnidosCubaDonald TrumpMéxicoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX