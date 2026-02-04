Juegos Olimpicos ¿Por qué cancelaron evento en Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026? Esto pasó en Italia Dos sesiones de entrenamiento más están programadas para el viernes y sábado y, de acuerdo a las reglas, al menos una sesión debe llevarse a cabo antes de la carrera

El jueves 5 de febrero se tenía prevista la sesión de entrenamiento de descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, sin embargo, se ha cancelado. Esto fue lo que pasó en Italia.

Cabe destacar que dos sesiones más están programadas para el viernes y sábado y, de acuerdo con las las reglas, al menos una sesión debe llevarse a cabo antes de la carrera.

¿Por qué se canceló el evento?

La cancelación de este evento se debió a la nevada, ya que esta semana han caído alrededor de 7 pulgadas de nieve en la pista Olympia delle Tofane. Y se ha pronosticado que seguirá nevando toda la noche.

"Debido a la nevada continua y la previsión para mañana, el entrenamiento de DH 1 está cancelado", dijeron los organizadores el miércoles.