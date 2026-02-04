Noticias Revelan detalles del asesinato del hijo de Muamar el Gadafi: ¿Quién era Saif al Islam? Aquí te contamos cómo murió Saif al Islam y todos los detalles referente al asesinato del hijo de Muamar el Gadafi

El martes 3 de febrero 2026 murió Seif al-Islam Gadafi, hijo del fallecido mandatario libio Moamar el Gadafi.

Aquí en N+ Univision te contamos quién era Saif al Islam y los detalles de su asesinato.

¿Cómo murió Saif al Islam?

El martes 3 de febrero, Saif al Islam fue asesinado en la ciudad de Zintan, a 136 kilómetros de Trípoli, según dos funcionarios de seguridad libios.

La fiscalía libia anunció este miércoles 4 de febrero la apertura de una investigación por el asesinato del hijo del exdirigente Muamar el Gadafi. Se informó que enviaron a peritos forenses a Zenten.

A través de un comunicado aseguraron que murió por heridas de bala y que estaban buscando hablar con testigos y con cualquiera que pudiera hablar sobre el asesinato.

El abogado francés Marcel Ceccaldi dio a conocer a AFP que su cliente había sido asesinado por un comando de cuatro hombres que habían entrado a su casa el martes 3 de febrero. Asimismo, dijo que hasta el momento se desconocía quiénes eran los culpables.

De igual manera, el abogado mencionó que se enteró hace más de una semana de que la víctima estaba teniendo problemas con su seguridad.

¿Quién fue Saif al Islam?

Seif al-Islam nació en junio de 1972 en Trípoli, y era visto como rostro reformista del régimen de Gadafi.

El hijo de Gadafi fue capturado en Zintan a finales del 2011 y los combatientes lo liberaron en junio del 2017 al concederle amnistía y desde ese momento había vivido en Zintan.

Sin embargo, un tribunal libio lo declaró culpable de incitar a la violencia y matar a manifestantes.

De igual manera, era buscado por la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento del 2011.

Sin embargo, en el año 2021, Seif al-Islam anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de Libia.

Aunque el Comité Nacional de Elecciones lo descalificó, las elecciones no se llevaron a cabo por los grupos armados y administraciones rivales.