Rusia y China refuerzan lazos a través de videollamada; descubre de qué temas hablaron

Rusia rompe la tregua con ataque masivo a Ucrania antes de las negociaciones de paz en Abu Dhabi

Este miércoles 4 de febrero 2026, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, tuvieron una conversación y llegaron a algunos acuerdos para fortalecer a ambas naciones.

Aunque sigue habiendo diferencia por parte de ambos países por el tema de la guerra con Ucrania, el gigante asiático ha seguido comercializando con Rusia.

de qué hablaron en su videollamada.

Otro países buscan hacer negocios con China

Cabe mencionar que muchos socios de Estados Unidos han estado considerando otras opciones con el país asiático, por la política arancelaria y los últimos acontecimientos que ha protagonizado el presidente Donald Trump.

Asimismo, la llamada por parte de Putin se une a las demás visitas de los primeros ministros británico y canadiense el mes pasado. De igual forma, el mes que viene se espera que el canciller alemán también visite China.

¿De qué hablaron en la llamada ambos países?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a través de una videollamada, agradeció la creciente cooperación económica con el líder chino, Xi Jinping.

Este encuentro se llevó a cabo entre varios líderes occidentales que igual buscan tener buenos lazos con China.

El presidente de Rusia aseguró su firme apoyo ante la “soberanía y seguridad de sus países” y su derecho a elegir su camino al desarrollo.

El mensaje que manda la 'Doctrina Donroe' al mundo y el análisis de la distribución de poderes

Putin y Xi Jinping están desarrollando proyectos de alta tecnología

El líder ruso resaltó que su asociación en el ámbito energético era realmente “beneficiosa” y que tenía un carácter “estratégico”.

Además, señaló que ambas naciones estaban manteniendo el diálogo con el uso pacífico de energía nuclear y en el tema de proyectos de alta tecnología, investigación espacial e industrial.

Cooperación estratégica entre China y Rusia

El mandatario asiático mencionó que discutirá con Putin un plan grandioso para el desarrollo de los lazos bilaterales y mencionó que los países deben seguir profundizando la cooperación estratégica.

China permitirá a rusos entrar sin visado

Otro tema que se tocó en la llamada fue que Putin aplaudió la decisión de China de permitir la entrada sin visado a los ciudadanos rusos, al igual que su asociación energética y el uso pacífico de energía nuclear.

Proyecto Bóveda para disminuir la dependencia de minerales de China

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció este lunes 2 de enero de 2026 el lanzamiento del "Proyecto Bóveda" para garantizar que las empresas estadounidenses cuenten con todos los minerales críticos y tierras raras que necesitan.

El mandatario estadounidense señaló que la creación de esta reserva de minerales serviría para reducir la dependencia de China.