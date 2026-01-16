EE.UU. ¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump? Las protestas contra el régimen teocrático en Irán parecen haber sido sofocadas después que las autoridades bloquearan el internet en el país y desataran una sangrienta represión con miles de muertos, según activistas de DDHH.

Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

La tensión en Irán por las protestas antigubernamentales y su represión, y el riesgo de un posible ataque por parte de EEUU, parece haberse disipado en medio del férreo control interno del régimen teocrático y los esfuerzos diplomáticos de distensión de países árabes tras algunas amenazas de Irán a Estados Unidos.

Las protestas a nivel nacional contra la teocracia iraní parecían cada vez más sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaran al país del mundo interrumpiendo el servicio de internet, y recrudecieran una sangrienta represión que, según la ONG Iran Human causado la muerte de al menos 2,637 personas.

La posibilidad de represalias por parte de Estados Unidos por la muerte de los manifestantes seguía pesando sobre la región, aunque el presidente Donald Trump señaló una posible distensión al afirmar que las muertes parecían estar llegando a su fin. No obstante, la Casa Blanca subrayó que "todas las opciones siguen sobre la mesa".

Días atrás, el mandatario había dicho que "la ayuda está en camino" y se temía un ataque contra el régimen iraní. Pero según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo "un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones".

Esfuerzos diplomáticos regionales para calmar la crisis

Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona "tendría consecuencias" para las relaciones regionales de Teherán.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá "frente a cualquier amenaza extranjera", en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, y pidió "una condena internacional de cualquier injerencia extranjera".

Un alto funcionario de la ONU advirtió el jueves que las amenazas de acción militar contra Irán, como las realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump, aumentaban la "inestabilidad" en el país, sacudido por las protestas.

"Observamos con preocupación diversas declaraciones públicas que sugieren posibles ataques militares contra Irán. Esta dimensión externa añade volatilidad a una situación ya de por sí explosiva", declaró la subsecretaria general de la ONU, Martha Pobee, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para evitar un mayor deterioro".

Hace un par de días, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, había lanzado un mensaje contundente a Estados Unidos, asegurando que su país responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión".

Y agregó que, si las amenazas de EEUU de responder militarmente en Irán se vuelven hechos, defenderán a su país "hasta la última gota de sangre".

Represión y corte de internet

El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo, que representa los intereses estadounidenses en Irán, afirmó que el jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, habló por teléfono el miércoles con el alto diplomático suizo Gabriel Luechinger.

Berna se ofreció a "contribuir a la distensión de la situación actual", indicó el ministerio.

Más tarde, el país helvético convocó al embajador de Irán para expresar su "máxima preocupación" por la represión de las protestas, informó un funcionario de dicho ministerio.

Los medios de comunicación estatales iraníes han anunciado una oleada tras otra de detenciones por parte de las autoridades, dirigidas contra quienes denominan "terroristas", al tiempo que, al parecer, buscan antenas parabólicas de Internet por satélite Starlink, que son la única forma de difundir vídeos e imágenes en Internet.

"Desde el 8 de enero, hemos sido testigos de una guerra en toda regla, y cualquiera que haya participado en las manifestaciones desde entonces es un delincuente", afirmó el ministro de Justicia, Amin Hossein Rahimi, según un informe publicado el miércoles por la agencia de noticias Mizan, perteneciente al poder judicial.

Los medios de comunicación estatales iraníes difundieron una lista de los daños causados por las protestas, a las que calificaron de "operación terrorista", entre los que se incluyen daños a cientos de tiendas y edificios públicos, decenas de automóviles y ambulancias y varios "sitios patrimoniales", como mezquitas y santuarios.

Francia y Reino Unido amenazan con nuevas sanciones a Irán

El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, afirmó que "dada la magnitud y la brutalidad de la represión" contra los manifestantes, la comunidad internacional debe condenar la violencia.

Reiteró el llamamiento de Francia para la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y la suspensión de la pena de muerte, y pidió la rápida convocatoria de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para abordar la situación en Irán e investigar las violaciones de los derechos humanos.

El embajador adjunto de Gran Bretaña, Archibald Young, condenó "en los términos más enérgicos posibles" las acciones de Irán y rindió homenaje "al valor del pueblo iraní, en particular de las mujeres iraníes".

El Reino Unido comunicó al ministro de Relaciones Exteriores iraní que "Irán debe cambiar urgentemente de rumbo" y respetar los derechos fundamentales de los iraníes, "incluido el derecho a protestar sin temor a la violencia o la represión".

Si no lo hace, Young afirmó que el Grupo de los Siete países más industrializados, entre los que se encuentra el Reino Unido, ha dejado claro que impondrá sanciones adicionales.

"El mundo está observando", afirmó.

