Relaciones Internacionales Irán busca negociaciones "equitativas" con EEUU: revelan posible fecha de reunión La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida, pero que acabaron convirtiéndose en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Video Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció este martes 3 de febrero 2026 en la red social X que dio instrucciones a su canciller Abás Araqchi para entablar negociaciones nucleares "equitativas" con Estados Unidos (EEUU), tras la advertencia del presidente Trump de que ocurrirán "cosas malas" si no alcanzan un acuerdo.

La reunión entre los dos países podría celebrarse el 6 de febrero en Turquía, informó el martes a la agencia de noticias AFP un funcionario árabe en condición de anonimato. La cita se organizó "tras las gestiones de Egipto, Catar, Turquía y Omán", añadió.

"He pedido a mi ministro de Asuntos Exteriores que, siempre que se den las condiciones adecuadas, sin amenazas ni exigencias irracionales, lleve a cabo negociaciones equitativas (...) en el marco de nuestros intereses nacionales", dijo Pezeshkian en X.

El anuncio marcó un cambio importante para el presidente reformista Masoud Pezeshkian, e indica que este recibió el apoyo del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, para las conversaciones que el clérigo de 86 años previamente había descartado.

Los esfuerzos diplomáticos por un diálogo entre los dos países "continúan de forma muy intensa", según afirmó Catar este martes.

Las presiones de EEUU a Irán

Tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y enviado una decena de buques de guerra a Oriente Medio, Trump afirmó el domingo que esperaba "lograr un acuerdo" con Irán.

La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida pero que acabaron convirtiéndose en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Trump advirtió el lunes que si Irán no alcanza ese acuerdo con Washington, sucederán "cosas malas". "En este momento estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si podemos encontrar una solución sería estupendo. Y si no podemos, probablemente sucederán cosas malas", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

El sitio web estadounidense Axios y la agencia iraní Tasnim ya habían indicado que Araqchi era la persona designada para representar a Teherán frente a Steve Witkoff, el enviado de Trump.

Según el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, "los países de la región actúan como mediadores para el intercambio de mensajes" pero desmintió haber recibido ningún ultimátum por parte de Trump.

Preocupación en Occidente por programa nuclear de Irán

Los países occidentales sospechan que la República Islámica pretende dotarse del arma atómica, algo que Teherán desmiente.

Ambas partes ya negociaron en la primavera boreal de 2025, antes de la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel. Pero aquellas negociaciones fracasaron, al tropezar, principalmente, en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo a ese proceso atómico, algo a lo que la República Islámica se niega, al alegar su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que es signatario.

"El presidente Trump dice 'no a las armas nucleares' y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. (...) Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones", dijo Araqchi el domingo a CNN.

La República Islámica había firmado en 2015 un acuerdo que regulaba estrictamente sus actividades nucleares, pero este quedó sin efecto tras la retirada unilateral de Estados Unidos ordenada por Trump durante su primer mandato.

Video Irán rechaza diálogo con EEUU y advierte respuesta "contundente" ante amenazas de Trump

Represión en Irán por las protestas

En Irán, la represión continúa. La televisión estatal reportó el lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por "participación en los disturbios".

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma que más de 50,000 personas fueron detenidas. Igualmente pudo confirmar 6.854 muertes, en su mayoría manifestantes.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de miles de personas, pero afirman que la gran mayoría eran agentes de seguridad o personas que pasaban por allí y que fueron asesinadas por "terroristas".

Según el gobierno, la oleada de protestas fue una operación orquestada por Estados Unidos e Israel.

Con información de AP y AFP.

