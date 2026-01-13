Noticias Ministro Iraní advierte a EEUU que responderán con decisión: "hasta la última gota de sangre" Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán por las protestas de las últimas semanas en el país de Medio Oriente, las cuales se han recrudecido.

Video Trump announces ‘substantial increase’ in Iran sanctions

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, lanzó un mensaje contundente a Estados Unidos, que su país responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión".

Y agregó que, si las amenazas de EEUU de responder militarmente en Irán se vuelven hechos, defenderán a su país.

Hasta la última gota de sangre



En tanto, la ONG de defensa de los derechos humanos, Hengaw, indicó que la cifra de muertos hasta este día en las protestas es de al menos 2 mil 500 personas.

PUBLICIDAD

Mientras que la Human Rights Activists indicó que hoy que tienen confirmadas la muerte de un total de 1, 850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas, además de 16 mil 700 detenciones.

Amenaza de Irán ante advertencia de Trump

Esto después de que el presidente Trump publicara hoy en su cuenta de Truth Social, un mensaje en el que alentaba a la gente a seguir protestando, y advirtió que las autoridades de Irán pagarían un precio alto.

Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores



Agregó que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes.