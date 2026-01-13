Noticias

Ministro Iraní advierte a EEUU que responderán con decisión: "hasta la última gota de sangre"

Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán por las protestas de las últimas semanas en el país de Medio Oriente, las cuales se han recrudecido.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump announces ‘substantial increase’ in Iran sanctions

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, lanzó un mensaje contundente a Estados Unidos, que su país responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión".

Y agregó que, si las amenazas de EEUU de responder militarmente en Irán se vuelven hechos, defenderán a su país.

Hasta la última gota de sangre


En tanto, la ONG de defensa de los derechos humanos, Hengaw, indicó que la cifra de muertos hasta este día en las protestas es de al menos 2 mil 500 personas.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026
1 mins

Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026

Mundo
Exclusiva: Dos mujeres acusan al cantante Julio Iglesias de agresiones sexuales
19:05
GRATIS

Exclusiva: Dos mujeres acusan al cantante Julio Iglesias de agresiones sexuales

Mundo
Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos abandonar el país: "Salgan de Irán ahora"
3 mins

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos abandonar el país: "Salgan de Irán ahora"

Mundo
Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra
1:17

Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra

Mundo
Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela
0:46

Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela

Mundo
Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela
2:33

Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela

Mundo
Arte congelado: las increíbles esculturas del festival Mundo de Hielo y Nieve de Harbin
1:05

Arte congelado: las increíbles esculturas del festival Mundo de Hielo y Nieve de Harbin

Mundo
Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México
0:45

Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México

Mundo
En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos
1:13

En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos

Mundo
Fuegos artificiales y shows de luces: así reciben el 2026 en otras partes del mundo
1:10

Fuegos artificiales y shows de luces: así reciben el 2026 en otras partes del mundo

Mundo

Mientras que la Human Rights Activists indicó que hoy que tienen confirmadas la muerte de un total de 1, 850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas, además de 16 mil 700 detenciones.

Amenaza de Irán ante advertencia de Trump

Esto después de que el presidente Trump publicara hoy en su cuenta de Truth Social, un mensaje en el que alentaba a la gente a seguir protestando, y advirtió que las autoridades de Irán pagarían un precio alto.

Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores


Agregó que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes.

¡La ayuda está en camino! ¡MIGA! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP


https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115888317758045915

Relacionados:
NoticiasIránOriente Medio

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX