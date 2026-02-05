Relaciones Internacionales 5 claves de la nueva ronda de conversaciones de EEUU con Irán sobre su programa nuclear Trump ha mantenido la presión sobre Irán, sugiriendo que Estados Unidos podría lanzar un ataque en represalia por la mortal represión de las manifestaciones contra el régimen o si Teherán lleva a cabo ejecuciones masivas a raíz de las protestas.

Irán advierte guerra regional mientras Trump despliega fuerzas navales y presiona por un acuerdo

Irán y Estados Unidos planean tener el viernes en Omán conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán por primera vez desde que Israel lanzara la guerra de 12 días en junio y la República Islámica iniciara una sangrienta represión contra las protestas nacionales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido la presión sobre Irán, sugiriendo que Estados Unidos podría atacar por las muertes de manifestantes pacíficos o si Teherán lleva a cabo ejecuciones masivas a raíz de las protestas. Mientras tanto, el republicano también ha vuelto a poner el programa nuclear iraní en el punto de mira después de que la guerra de junio interrumpiera cinco rondas de conversaciones celebradas en Roma y Mascate, Omán, el año pasado.

Trump lanzó la iniciativa diplomática con una carta el año pasado al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, para hacer posibles estas conversaciones. Jamenei ha advertido que Irán respondería a cualquier ataque con un ataque propio.

Esto es lo que debe saber sobre el programa nuclear iraní y las tensiones que han afectado las relaciones entre Teherán y Washington desde la Revolución Islámica de 1979.

1. La carta de Trump a Jamenei

Trump envió la carta a Jamenei el 5 de marzo de 2025 y, al día siguiente, concedió una entrevista televisiva en la que reconoció haberla enviado. Declaró: "Les escribí una carta diciendo: 'Espero que negocien porque si tenemos que intervenir militarmente, será terrible'".

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha estado impulsando el diálogo, al tiempo que ha intensificado las sanciones y ha sugerido que un ataque militar de Israel o Estados Unidos podría tener como objetivo las instalaciones nucleares iraníes.

Una carta anterior de Trump durante su primer mandato provocó una airada respuesta del líder supremo.

Pero las cartas de Trump al líder norcoreano Kim Jong Un durante su primer mandato dieron lugar a reuniones cara a cara, aunque no se alcanzaron acuerdos para limitar las bombas atómicas de Pyongyang ni un programa de misiles capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

2. Omán ya medió en conversaciones previas

Omán, un sultanato en el extremo oriental de la Península Arábiga, ha mediado en las conversaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff. Ambos se han reunido cara a cara tras conversaciones indirectas, algo poco habitual debido a las décadas de tensión entre ambos países.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Witkoff, en una ocasión, hizo una aparición televisiva en la que sugirió que el enriquecimiento de uranio al 3.67 % para Irán podría ser algo en lo que los países podrían llegar a un acuerdo.

Esos son exactamente los términos establecidos por el acuerdo nuclear de 2015 alcanzado durante la presidencia de Barack Obama, del que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos. Witkoff, Trump y otros funcionarios estadounidenses desde entonces han mantenido que Irán no puede enriquecer uranio bajo ningún acuerdo, algo con lo que Teherán insiste en que no estará de acuerdo.

Sin embargo, esas negociaciones finalizaron con el inicio de la guerra contra Irán en junio por parte de Israel.

3. La guerra de 12 días y las protestas nacionales

Israel lanzó en junio lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán, que incluyó el bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares iraníes. Irán reconoció posteriormente, en noviembre, que los ataques le obligaron a detener todo el enriquecimiento de uranio en el país, aunque los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica no han podido visitar las instalaciones bombardeadas.

Irán pronto experimentó protestas que comenzaron a finales de diciembre por el colapso del rial. Esas manifestaciones pronto se extendieron a todo el país, lo que llevó a Teherán a lanzar una sangrienta represión que causó miles de muertos y decenas de miles de detenidos por las autoridades.

4. Por qué el programa nuclear de Irán preocupa a Occidente

Irán ha insistido durante décadas en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, sus funcionarios amenazan cada vez más con desarrollar armas nucleares. Ahora enriquece uranio a niveles cercanos al 60 %, lo que lo convierte en el único país del mundo sin un programa de armas nucleares que lo hace.

PUBLICIDAD

Bajo el acuerdo nuclear original de 2015, Irán podía enriquecer uranio hasta un 3,67 % de pureza y mantener una reserva de uranio de 661 libras. El último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre el programa iraní cifra su reserva en unas 21,760 libras, con una fracción enriquecida al 60 %.

Las agencias de inteligencia estadounidenses estiman que Irán aún no ha iniciado un programa de armas, pero ha "realizado actividades que lo posicionan mejor para producir un dispositivo nuclear, si así lo desea". Las autoridades iraníes han amenazado con desarrollar la bomba.

5. Décadas de tensas relaciones entre Irán y EEUU

Irán fue en su día uno de los principales aliados de EEUU en Oriente Medio bajo el gobierno del sha Mohamed Reza Pahlavi, quien adquirió armas estadounidenses y permitió a técnicos de la CIA establecer puestos de escucha secretos que monitoreaban a la vecina Unión Soviética. La CIA había promovido un golpe de Estado en 1953 que consolidó el gobierno del sha.

Pero en enero de 1979, el sha, gravemente enfermo de cáncer, huyó ante el aumento de las manifestaciones masivas contra su gobierno. La Revolución Islámica, liderada por el gran ayatolá Ruhollah Jomeini, instauró un régimen teocrático.

Más tarde ese mismo año, estudiantes universitarios tomaron la embajada de EEUU en Teherán, buscando la extradición del shah, lo que desencadenó la crisis de rehenes de 444 días que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas.