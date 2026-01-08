Protestas Irán endurece la represión y corta el acceso a internet en medio de masivas protestas Residentes de Teherán salieron a las calles durante la noche de este jueves en respuesta al llamado del príncipe heredero exiliado a una protesta multitudinaria, marcando una nueva intensificación de las manifestaciones que se han propagado por toda la República Islámica.



Video Trump advierte que EEUU "está listo para actuar" si Irán "dispara y asesina" a manifestantes

La red de internet fue cortada en todo el territorio iraní, informó este jueves una ONG, en el duodécimo día de un movimiento de protesta que desafía al poder y al que se acusa de intensificar la represión contra los manifestantes.

Irán se encuentra "actualmente sometido a un corte de internet a escala nacional", afirmó en X la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks, basándose en "datos en tiempo real" y refiriendo "una serie de medidas de censura digital (...) contra las manifestaciones".

PUBLICIDAD

Las protestas en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades.

Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales, y han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Este jueves los habitantes de la capital iraní gritaron desde sus casas y se manifestaron en las calles por la noche tras el llamamiento del príncipe heredero exiliado a una manifestación masiva, según testigos citados por AP, lo que supone una nueva escalada de las protestas que se han extendido por toda la República Islámica.

El acceso a Internet y las líneas telefónicas en Irán se cortaron inmediatamente después de que comenzaran las protestas, reportó AP.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, volvió a llamar el jueves a "la máxima moderación" frente a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

Las víctimas en las manifestaciones en Irán

El balance de muertos en el movimiento de protesta no está claro. Según la ONG Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, murieron en las marchas.

El miércoles fue la jornada más sangrienta, con 13 manifestantes muertos, según esa organización, que también indicó que "cientos" de personas resultaron heridas y que más de 2,000 fueron detenidas.

Estas manifestaciones, inicialmente vinculadas al costo de la vida, son las más importantes en Irán desde las que tuvieron lugar tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal ajustado el velo.

PUBLICIDAD

Mira también: